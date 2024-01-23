Поїхав волонтерити в Польщу, а опинився на Мальдівах — бойфренд Пренткович втрапив у скандал

Українські блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський

Українська блогерка Таня Пренткович відпочиває разом із синами на Мальдівах. Її бойфренд Андрій Гонковський у соціальних мережах показував, що він начебто проводить благодійні заходи у Польщі, проте його помітили біля дівчини на островах.

Про це пишуть у соцмережах.

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Українські блогерки Таня Пренткович і Аліна Френдій поїхали разом зі своїми дітьми відпочивати на Мальдіви. У той самий час хлопець Пренткович Андрій Гонковський розповів підписникам, що вирушає до Польщі, як волонтер.

Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram Андрія Гонковського

Він публікував протягом тижня сторіз з благодійних заходів, проте люди в соціальних мережах впевнені, що він завчасно їх записав. Очевидці помітили чоловіка біля Пренткович на Мальдівах і ймовірно це і є Голованський.

Ймовірно Андрій Гонковський з Танею Пренткевич. Фото: соцмережі

"Є досить цікава інформація про Таню Пренткович. Вона з дітьми та з Аліною Френдій поїхала на Мальдіви. Все 6 ок. Але з ними був помічений і її хлопець, який виїхав як волонтер на благодійний захід до Польщі. Ми маємо надати розголосу, адже такі вчинки будуть викликати підозри і до справжніх людей, які працюють на благо нашої країни. У час війни це великий злочин прикриватись допомогою для фронта, щоб вигріти свою сраку!" — написали у соцмережах.

Також очевидці повідомляють, що коментарі з вимогою пояснити, чому Голованський знаходиться на Мальдівах, блогери блокують.

Коментарі очевидців. Фото: соцмережі

Українці потрохо начинають дізнаватися про перебування Андрія Гонковського і ставити запитання в коментарі, які тепер вже Пренткевич не блокує.

Допис Тані Пренткевич. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Історія набирає обертів, адже тепер українці починають підозрювати, що чоловік Аліни Френдій Петро Заставний теж на Мальдівах, хоча ніякого фото- чи відеодоказу цього немає. Сьогодні він публікував сторіз, що працює над новим проєктом в Україні.

Сторіз Петра Заставного. Фото: instagram Петра Заставного

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