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Чоловік Юлії Саніної планує придбати будинок у Іспанії — блогер

9 червня 2024 20:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Родина Саніної планує назавжди переїхати до Іспанії — блогер Беспалов
Українська співачка Юлія Саніна із чоловіком Валерієм Бебком та сином Данило. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Чоловік відомої української співачки Юлії Саніної та учасник гурту The Hardkiss Валерій Бебко зараз проживає в Іспанії. Артист шукає, як придбати нерухомість в цій європейській країні.

Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов.

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Чоловік Юлії Саніної шукає нерухомість в Іспанії

Популярний музичний оглядач Роман Бутурлакін відвідав концерт гурту The Hardkiss у Києві. Виступ зірки йому не сподобався через те, що на сцені Юлія Саніна виступала без чоловічого складу гурту. На думку Бутурлакіна, учасники гурту просто ошукують українців, які прийшли почути звичні хіти. Оглядач додав, що The Hardkiss працює на іноземного слухача.

Співачка образилася на такий коментар та порадила шукати Роману іншу професію.

@roman__caesar

Вирішив завжди бути чесним перед собою та вами. Сходив на довгоочікуваний сольний концерт Юлії Саніної — фронтвумен гурту #TheHARDKISS . В Україні. Зібрав свої думки, які були у голові з перших пісень у минулому улюбленого гурту, чиї концерти не пропускав навіть під-час строкової служби.

♬ оригінальний звук - Роман Бутурлакін

Блогер Беспалов вже раніше розповідав, що Валерій Бебко з іншими учасниками гурту виїхав до Іспанії. Інфлюенсер стверджує, що зараз Юлія Саніна в Україні заробляє на будинок у Іспанії для своєї родини. Беспалов показав, що Бебко у соціальних мережах підписаний на багатьох рієлторів у цій європейській країні та вже шукає нерухомість під свої запити. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Блогер додає, що не бачить нічого поганого у тому, що хтось шукає для себе кращого життя, однак члени гурту на його думку, справжні лицеміри, адже вдають із себе патріотів, а насправді шукають для себе будинок в Європі.

Чоловік Юлії Саніної планує придбати будинок у Іспанії — блогер - фото 1
Чоловік Юлії Саніної шукає будинок в Іспанії. Фото: скриншот YouTube
Чоловік Юлії Саніної планує придбати будинок у Іспанії — блогер - фото 2
Чоловік Юлії Саніної шукає будинок в Іспанії. Фото: скриншот YouTube
Чоловік Юлії Саніної планує придбати будинок у Іспанії — блогер - фото 3
Чоловік Юлії Саніної шукає будинок в Іспанії. Фото: скриншот YouTube
Чоловік Юлії Саніної планує придбати будинок у Іспанії — блогер - фото 4
Чоловік Юлії Саніної шукає будинок в Іспанії. Фото: скриншот YouTube

"Мені все зрозуміло. Юля приїхала, щоб швидше заробити ці гроші й виїхати. Немає нічого поганого в тому, що вони хочуть кращого життя. Усі цього хочуть. Вони не крадуть ці гроші, вони їх тяжкою працею заробляють. Але вони грають у фейковий патріотизм. І це мене обурює", — зазначає Беспалов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дитинство та юність співачки. А також артистка переспівала хіт легендарного композитора, який ледь не загинув під час окупації.

THE HARDKISS
нерухомість
Юлія Саніна
Іспанія
українські зірки
війна в Україні
будинок
Богдан Беспалов

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