Семья Саниной планирует навсегда переехать в Испанию - блогер Беспалов

Украинская певица Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниил. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Муж известной украинской певицы Юлии Саниной и участник группы The Hardkiss Валерий Бебко сейчас проживает в Испании. Артист ищет, как купить недвижимость в этой европейской стране.

Об этом сообщает блоггер Богдан Беспалов.

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Муж Юлии Саниной ищет недвижимость в Испании

Популярный музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин посетил концерт группы The Hardkiss в Киеве. Выступление звезды ему не понравилось из-за того, что на сцене Юлия Санина выступала без мужского состава группы. По мнению Бутурлакина, участники группы просто обманывают украинцев, которые приходят послушать привычные хиты. Обозреватель добавил, что The Hardkiss работает на иностранного слушателя.

Певица обиделась на такой комментарий и посоветовала искать Роману другую профессию.

@roman__caesar Решил всегда быть честным перед собой и вами. Сходил на долгожданный сольный концерт Юлии Саниной – фронтвумен группы #The Hardkiss . в Украине. Собрал свои мысли, которые были в голове с первых песен в прошлом любимой группы, чьи концерты не пропускал даже во время срочной службы. ♬ оригинальный звук - Роман Бутурлакин

Блогер Беспалов уже раньше рассказывал, что Валерий Бебко с другими участниками группы уехал в Испанию. Инфлюенсер утверждает, что сейчас Юлия Санина в Украине зарабатывает на дом в Испании для своей семьи. Беспалов показал, что Бебко в социальных сетях подписан на многих риелторов в этой европейской стране и уже ищет недвижимость под свои запросы.

Блогер добавляет, что не видит ничего плохого в том, что кто-то ищет для себя лучшей жизни, однако члены группы по его мнению, настоящие лицемеры, ведь притворяются патриотами, а на самом деле ищут для себя дом в Европе.

Муж Юлии Саниной ищет дом в Испании. Фото: скриншот YouTube

Муж Юлии Саниной ищет дом в Испании. Фото: скриншот YouTube

Муж Юлии Саниной ищет дом в Испании. Фото: скриншот YouTube

Муж Юлии Саниной ищет дом в Испании. Фото: скриншот YouTube

"Мне все понятно. Юля приехала, чтобы быстрее заработать эти деньги и уехать. Нет ничего плохого в том, что они хотят лучшей жизни. Все этого хотят. Они не воруют эти деньги, они их тяжелым трудом зарабатывают. Но они играют в фейковый патриотизм. И это меня возмущает", — отмечает Беспалов.

Напомним, ранее мы рассказывали о детстве и молодости певицы. А также артистка перепела хит легендарного композитора, который едва не погиб во время оккупации.