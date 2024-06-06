Артист балету Олександр Стоянов приголомшив заявою щодо балетної кар'єри — деталі

Український артист балету Олександр Стоянов разом з дружиною Катериною Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Колишній прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов і за сумісництвом чоловік народної артистки Катерини Кухар приголомшив шанувальників новиною. Він вирішив зупинити свою танцювальну кар'єру.

Про це він повідомив в Instagram.

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Чоловік Катерини Кухар заявив, що завершує танцювальну кар'єру. Він поки що не буде давати виступи, втім не впевнений, що не змінить рішення.

"Офіційно завершив зі сценою…Хоча, може, як Тайсон? Через…", — написав танцівник.

Олександр Стоянов залишає балетну сцену. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Катерина Кухар вже відреагувала на слова чоловіка — залишила лише крапки. Шанувальники ж Олександра були більш багатослівними. Вони засмутились через рішення артиста.

"Жодних закінчив! Як Тайсон 100%!"

"Жах! Новини за новинами…"

"Це такий жарт?"

"Ви дуже, дуже гарно танцюєте, я сподіваюся Ви шуткуєте".

"Ми ще не відвідали ваш виступ...."

Український артист балету Олександр Стоянов разом з дружиною Катериною Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Нагадаємо, артистка балету Катерина Кухар отримала серйозну травму. Також вона відмовилась від кількох вистав через війну в Україні.