Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік Катерини Кухар шокував кардинальним рішенням щодо кар‘єри arrow

Чоловік Катерини Кухар шокував кардинальним рішенням щодо кар‘єри

6 червня 2024 08:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Артист балету Олександр Стоянов приголомшив заявою щодо балетної кар'єри — деталі
Український артист балету Олександр Стоянов разом з дружиною Катериною Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Колишній прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов і за сумісництвом чоловік народної артистки Катерини Кухар приголомшив шанувальників новиною. Він вирішив зупинити свою танцювальну кар'єру.

Про це він повідомив в Instagram.

Читайте також:

Олександр Стоянов залишає балет

Чоловік Катерини Кухар заявив, що завершує танцювальну кар'єру. Він поки що не буде давати виступи, втім не впевнений, що не змінить рішення.

"Офіційно завершив зі сценою…Хоча, може, як Тайсон? Через…", — написав танцівник.

Олександр Стоянов залишає балетну сцену. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand
Олександр Стоянов залишає балетну сцену. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Катерина Кухар вже відреагувала на слова чоловіка — залишила лише крапки. Шанувальники ж Олександра були більш багатослівними. Вони засмутились через рішення артиста.

"Жодних закінчив! Як Тайсон 100%!"

"Жах! Новини за новинами…"

"Це такий жарт?"

"Ви дуже, дуже гарно танцюєте, я сподіваюся Ви шуткуєте".

"Ми ще не відвідали ваш виступ...." 

Український артист балету Олександр Стоянов разом з дружиною Катериною Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand
Український артист балету Олександр Стоянов разом з дружиною Катериною Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Нагадаємо, артистка балету Катерина Кухар отримала серйозну травму. Також вона відмовилась від кількох вистав через війну в Україні.

Катерина Кухар
балет
українські зірки
зіркова пара
Олександр Стоянов
танці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня