Артист балета Александр Стоянов ошеломил заявлением по поводу балетной карьеры — детали

Украинский артист балета Александр Стоянов вместе с супругой Екатериной Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Бывший премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов и по совместительству мужчина народной артистки Екатерины Кухар ошеломил поклонников новостью. Он решил остановить свою танцевальную карьеру.

Об этом он сообщил в Instagram.

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Муж Екатерины Кухар заявил, что завершает танцевальную карьеру. Он пока не будет давать выступления, впрочем, не уверен, что не изменит решения.

"Официально завершил со сценой… Хотя, может, как Тайсон? Из-за…", — написал танцовщик.

Александр Стоянов покидает балетную сцену. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Екатерина Кухар уже отреагировала на слова мужчины — оставила только точки. Почитатели Александра были более многословными. Они расстроились из-за решения артиста.

"Никаких кончил! Как Тайсон 100%!"

"Ужас! Новости по новостям…"

"Это такая шутка?"

"Вы очень, очень хорошо танцуете, я надеюсь Вы шутите".

"Мы еще не посетили ваше выступление...."

Украинский артист балета Александр Стоянов вместе с супругой Екатериной Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksand

Напомним, артистка балета Екатерина Кухар получила серьезную травму. Также она отказалась от нескольких спектаклей из-за войны в Украине.