Чоловік Кортні Кардаш'ян Тревіс Баркет опублікував її світлини з вбиральні — фото

Американська телезірка Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram/travisbarker

Рокер Тревіс Баркер привітав свою дружину телезірку Кортні Кардаш'ян з 45-річчям. Втім, замість ще одного милого фото, він опублікував її у непристойному вигляді у вбиральні.

Привітанні музикант виклав в Instagram.

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Американська теледіва Кортні Кардаш'ян святкує своє 45-річчя. Її чоловік рокер Тревіс Баркер привітав дружину зі святом. Він опублікував десяток фотографій з сімейного архіву. Серед них був знімок, який шокував підписників.

"Це справжнє кохання".

"Ой, ой, як це фото в туалеті..."

"Мені дуже шкода, але фото в туалеті огидне. Сподіваюся, Кортні це схвалила?"

Американська телезірка Кортні Кардаш'ян у вбиральні. Фото: instagram/travisbarker

Окрім цього знімку, Тревіс опублікував чимало ніжних та милих світлин своєю коханої.

"З днем ​​народження мою прекрасну дружину, споріднену душу і найкращого друга назавжди. Я кохаю тебе. Я люблю наше спільне життя. Дякую тобі за те, що ти стала найдивовижнішою дружиною, яку тільки міг бажати чоловік. Ще багато років разом", — написав він.

Нагадаємо, музикант Тревіс Баркер набив тату у незвичайному місці. Також Кортні Кардаш'ян показувала ніжні світлини свого маленького сина.