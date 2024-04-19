Чоловік Кортні Кардаш'ян Тревіс Баркет опублікував її світлини з вбиральні — фото

Чоловік Кортні Кардаш'ян осоромив дружину в її день народження
Рокер Тревіс Баркер привітав свою дружину телезірку Кортні Кардаш'ян з 45-річчям. Втім, замість ще одного милого фото, він опублікував її у непристойному вигляді у вбиральні.
Привітанні музикант виклав в Instagram.
Чоловік Кортні Кардаш'ян показав її на унітазі
Американська теледіва Кортні Кардаш'ян святкує своє 45-річчя. Її чоловік рокер Тревіс Баркер привітав дружину зі святом. Він опублікував десяток фотографій з сімейного архіву. Серед них був знімок, який шокував підписників.
"Це справжнє кохання".
"Ой, ой, як це фото в туалеті..."
"Мені дуже шкода, але фото в туалеті огидне. Сподіваюся, Кортні це схвалила?"
Окрім цього знімку, Тревіс опублікував чимало ніжних та милих світлин своєю коханої.
"З днем народження мою прекрасну дружину, споріднену душу і найкращого друга назавжди. Я кохаю тебе. Я люблю наше спільне життя. Дякую тобі за те, що ти стала найдивовижнішою дружиною, яку тільки міг бажати чоловік. Ще багато років разом", — написав він.
Нагадаємо, музикант Тревіс Баркер набив тату у незвичайному місці. Також Кортні Кардаш'ян показувала ніжні світлини свого маленького сина.
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