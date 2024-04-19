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Чоловік Кортні Кардаш'ян осоромив дружину в її день народження

19 квітня 2024 21:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чоловік Кортні Кардаш'ян Тревіс Баркет опублікував її світлини з вбиральні — фото
Американська телезірка Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram/travisbarker
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Рокер Тревіс Баркер привітав свою дружину телезірку Кортні Кардаш'ян з 45-річчям. Втім, замість ще одного милого фото, він опублікував її у непристойному вигляді у вбиральні.

Привітанні музикант виклав в Instagram.

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Американська теледіва Кортні Кардаш'ян святкує своє 45-річчя. Її чоловік рокер Тревіс Баркер привітав дружину зі святом. Він опублікував десяток фотографій з сімейного архіву. Серед них був знімок, який шокував підписників. 

"Це справжнє кохання".

"Ой, ой, як це фото в туалеті..."

"Мені дуже шкода, але фото в туалеті огидне. Сподіваюся, Кортні це схвалила?"

Американська телезірка Кортні Кардаш'ян у вбиральні. Фото: instagram/travisbarker
Американська телезірка Кортні Кардаш'ян у вбиральні. Фото: instagram/travisbarker

Окрім цього знімку, Тревіс опублікував чимало ніжних та милих світлин своєю коханої. 

"З днем ​​народження мою прекрасну дружину, споріднену душу і найкращого друга назавжди. Я кохаю тебе. Я люблю наше спільне життя. Дякую тобі за те, що ти стала найдивовижнішою дружиною, яку тільки міг бажати чоловік. Ще багато років разом", — написав він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by travisbarker (@travisbarker)

Нагадаємо, музикант Тревіс Баркер набив тату у незвичайному місці. Також Кортні Кардаш'ян показувала ніжні світлини свого маленького сина.

скандал
День народження
конфуз
родина
фото
Кортні Кардашян

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