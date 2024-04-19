Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Муж Кортни Кардашьян опозорил жену в ее день рождения arrow

Муж Кортни Кардашьян опозорил жену в ее день рождения

19 апреля 2024 21:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мужчина Кортни Кардашьян Тревис Баркет опубликовал ее фотографии из туалета.
Американская телезвезда Кортни Кардашьян. Фото: instagram/travisbarker
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Рокер Тревис Баркер поздравил свою жену телезвезду Кортни Кардашьян с 45-летием. Впрочем, вместо милых фото он опубликовал ее в непристойном виде в туалете.

Приветствие музыкант выставил в Instagram.

Читайте также:

Муж Кортни Кардашьян показал ее на унитазе

Американская теледива Кортни Кардашьян отмечает свое 45-летие. Ее муж рокер Тревис Баркер поздравил супругу с праздником. Он опубликовал десяток фотографий из семейного архива. Среди них был шокирующий подписчиков снимок.

"Это настоящая любовь".

"Ой, ой, как это фото в туалете..."

"Мне очень жаль, но фото в туалете отвратительное. Надеюсь, Кортни это одобрила?"

Американская телезвезда Кортни Кардашьян в туалете. Фото: instagram/travisbarker
Американская телезвезда Кортни Кардашьян в туалете. Фото: instagram/travisbarker

Кроме этого снимка, Тревис опубликовал немало нежных и милых фотографий своей любимой.

"С днем ​​рождения мою прекрасную жену, родственную душу и лучшего друга навсегда. Я люблю тебя. Я люблю нашу совместную жизнь. Спасибо тебе за то, что ты стала самой удивительной женой, которую только мог желать мужчина. Еще много лет вместе", — написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by travisbarker (@travisbarker)

Напомним, музыкант Тревис Баркер набил тату в необычном месте. Также Кортни Кардашьян показывала нежные фотографии своего маленького сына.

скандал
День рождения
конфуз
семья
фото
Кортни Кардашьян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость