Мужчина Кортни Кардашьян Тревис Баркет опубликовал ее фотографии из туалета.

Американская телезвезда Кортни Кардашьян. Фото: instagram/travisbarker

Рокер Тревис Баркер поздравил свою жену телезвезду Кортни Кардашьян с 45-летием. Впрочем, вместо милых фото он опубликовал ее в непристойном виде в туалете.

Приветствие музыкант выставил в Instagram.

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Американская теледива Кортни Кардашьян отмечает свое 45-летие. Ее муж рокер Тревис Баркер поздравил супругу с праздником. Он опубликовал десяток фотографий из семейного архива. Среди них был шокирующий подписчиков снимок.

"Это настоящая любовь".

"Ой, ой, как это фото в туалете..."

"Мне очень жаль, но фото в туалете отвратительное. Надеюсь, Кортни это одобрила?"

Американская телезвезда Кортни Кардашьян в туалете. Фото: instagram/travisbarker

Кроме этого снимка, Тревис опубликовал немало нежных и милых фотографий своей любимой.

"С днем ​​рождения мою прекрасную жену, родственную душу и лучшего друга навсегда. Я люблю тебя. Я люблю нашу совместную жизнь. Спасибо тебе за то, что ты стала самой удивительной женой, которую только мог желать мужчина. Еще много лет вместе", — написал он.

Напомним, музыкант Тревис Баркер набил тату в необычном месте. Также Кортни Кардашьян показывала нежные фотографии своего маленького сына.