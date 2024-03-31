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Чоловік MamaRika пояснив, чому не пішов воювати

31 березня 2024 13:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Комік Сергій Середа розповів, чому не наважився стати до лав ЗСУ
Комік та телеведучий Сергій Середа. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Чоловік співачки MamaRika, комік та телеведучий Сергій Середа пояснив чому не пішов воювати на фронт. На початку повномасштабного вторгнення РФ шоумен зібрався йти у військо, але згодом передумав.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова".

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій Середа відправив дружину, співачку MamaRika за рубіж, а сам хотів добровільно стати на захист нашої країни, але передумав. Шоумен зізнається, що відчуває сильний страх перед таким відповідальним кроком.

"Чи ми от зараз тут сидимо і чи ми не боїмося? Та ми 100% боїмося. І це в першу чергу. В мене є цей страх. Я не збираюсь нікого тут обманювати. Буду я там корисний чи не буду, це вже десяте запитання. Чи маю я права туди йти, чи не маю? Чи типу кращий я за когось, хто там? Звісно ні",— поділився комік.

Шоумен намагається допомагати нашим захисникам в тилу, однак він відчуває провину. Артист розуміє, як дратують будь-які виправдовування українців, рідні люди яких зараз перебувають на передовій. Середа наголошує на тому, що нас зараз захищають справжні герої, якими ми маємо пишатися.

"Людина, в якої перебуває чоловік, брат чи син там, ці твої фрази їй до… Людина відчуває несправедливість в першу чергу. Ті, хто там, це справжній цвіт нації. Це справжні герої. І це ті люди, якими ми маємо всі дійсно пишатися. Вони на відміну від нас змогли. Вони пішли", — додав артист.

Зараз Середа організовує благодійні збори, кошти з яких направляють на потреби військових на фронті.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Alyosha відверто розповіла, чи підтримала рішення чоловіка піти на війну. А також співак Тарас Тополя зізнався, чи хоче повертатися на фронт.

ЗСУ
українці
Mamarika
українські зірки
війна в Україні
Сергій Середа
фронт

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