Комик Сергей Середа рассказал, почему не решился стать в ряды ВСУ

Комик и телеведущий Сергей Среда. Фото: скриншот YouTube

Муж певицы MamaRika, комик и телеведущий Сергей Середа, объяснил, почему не пошел воевать на фронт. В начале полномасштабного вторжения РФ шоумен собрался идти в армию, но впоследствии передумал.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Разговор".

Читайте также:

Сергей Середа сообщил, почему передумал вступать в ряды ВСУ

После начала полномасштабного вторжения РФ Сергей Середа отправил жену, певицу MamaRika за рубеж, а сам хотел добровольно встать на защиту нашей страны, но передумал. Шоумен признается, что испытывает сильнейший страх перед таким ответственным шагом.

"Или мы вот сейчас здесь сидим и не боимся? Да мы 100% боимся. И это в первую очередь. У меня есть этот страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду, это уже десятый вопрос. Имею ли я права туда идти, не имею ли? Или типа лучше я кого-то, кто там? Конечно нет", — поделился комик.

Шоумен пытается помогать нашим защитникам в тылу, однако он все равно чувствует вину. Артист понимает, как раздражают какие-либо оправдания украинцев, родные люди которых сейчас находятся на передовой. Среда отмечает, что нас сейчас защищают настоящие герои, которыми мы должны гордиться.

"Человек, у которого находится муж, брат или сын там, эти твои фразы ему… Человек чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы все должны действительно гордиться. Они в отличие от нас смогли. Они пошли", — добавил артист.

Сейчас Среда организовывает благотворительные сборы, средства из которых направляются на нужды военных на фронте.

Напомним, мы ранее писали, что певица Alyosha откровенно рассказала, поддержала ли решение мужчины пойти на войну. А также певец Тарас Тополя признался, хочет ли возвращаться на фронт.