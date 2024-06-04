За чим скучив чоловік Маші Єфросиніною Тимур Хромаєв — відео

Український військовий Тимур Хромаєв. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у власного чоловіка, бізнесмена і військового Тимура Хромаєва. Він розповів, що сумує за коханою, коли перебуває на фронті.

Випуск виклали в YouTube.

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Тимуру Хромаєву не вистачає його повсякденного життя

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна запустила новий проєкт "Квиток на Марс", в якому спілкуватиметься з чоловіками про стосунки у сьогоднішніх реаліях. Героєм першого випуску став її чоловік Тимур Хромаєв, який вже понад рік служить у ЗСУ. Він зізнався, що йому дуже не вистачає його повсякденного життя.

"Сумую за твоїм запахом, за твоєю ласкою, за тим, як ми з тобою спимо. Мені дуже, дуже, дуже нетерпимо спати одній. Я так звикла спати з тобою", — розповіла, за чим сумує, Єфросиніна.

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Чоловік телеведучої підтвердив, що має такі ж почуття. А також зауважив, що переосмислив їхні минулі нудні вихідні, які зараз сприймаються, як найкращі.

"Сумую за нашою оселею, за нашим повсякденним життям. Хотілось би цього. Раніше воно таким нудним здавалося, а зараз воно таке безцінне. Нічого не робити, почитати книжечку", — розповів військовий.

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Нагадаємо, родина Маші Єфросиніною вперше зібралася разом за останній час — телеведуча не стримала емоцій. Також зірка відзначила своє 45-річчя.