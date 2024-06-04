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Муж Маши Ефросининой признался, по чему он скучает на войне

4 июня 2024 22:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Чем соскучился муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев — видео
Украинский военный Тимур Хромаев. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская телеведущая Маша Ефросинина взяла интервью у собственного мужа, бизнесмена и военного Тимура Хромаева. Он рассказал, что скучает по любимой, когда находятся на фронте.

Выпуск выложили в YouTube.

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Тимуру Хромаеву не хватает его повседневной жизни

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина запустила новый проект "Квиток на Марс", в котором будет общаться с мужчинами об отношениях в сегодняшних реалиях. Героем первого выпуска стал ее муж Тимур Хромаев, который уже больше года служит в ВСУ. Он признался, что ему очень не хватает его повседневной жизни.

"Скучаю по твоему запаху, по твоей ласке, по тому, как мы с тобой спим. Мне очень, очень, очень нетерпимо спать одной. Я так привыкла спать с тобой", — рассказала, о чем скучает, Ефросинина.

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: скриншот шоу "Он. Она. Война"
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Муж телеведущей подтвердил, что испытывает такие же чувства. А также отметил, что переосмыслил их прошлые скучные выходные, которые сейчас воспринимаются как лучшие.

"Скучаю по нашему дому, по нашей повседневной жизни. Хотелось бы этого. Раньше оно таким скучным казалось, а сейчас оно такое бесценное. Ничего не делать, почитать книжечку", — рассказал военный.

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Фото: скриншот шоу "Он. Она. Война"
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Фото: скриншот шоу "Квиток на Марс"

Напомним, семья Маши Ефросининой впервые собралась вместе за последнее время — телеведущая не сдержала эмоций. Также звезда отметила свое 45-летие.

интервью
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война
военные
Маша Ефросинина
Тимур Хромаев
отношения

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