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Чоловік скандальної блогерки Пренткович пояснив, чому не пішов воювати — українці не змовчали

1 липня 2024 14:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Чоловік Пренткович про мобілізацію — чому уникнув призову
Український блогер Андрій Гонковський. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Родина популярної блогерки Тані Пренткович після гучного скандалу з незаконним виїздом її чоловіка втекла до сонячної Португалії. Її чоловік, Андрій Гонковський, заявив, що його рідним погрожують і залишатися в Україні для нього небезпечно. Через пів року після мовчання пара вирішила вийти на зв'язок та пояснити українцям, що насправді змусило їх зробити такий крок. Гонковський також зізнався, чому уникнув мобілізації.

Відео блогери опублікували на своїй сторінці в YouTube.

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Гонковський про те, чому не пішов на фронт

Подружжя після пів року мовчання вирішило вийти на зв'язок з українцями та пояснити, чому вони втекли до Португалії. Зокрема, Андрій Гонковський зізнався, що боїться загинути на фронті та залишити свою дружину без чоловіка, а дітей без тата.

"Мабуть, це страх. Насправді я думав, як і кожен чоловік в Україні, про це. В той час Таня була вагітна, на п'ятому місяці, і я уявляв, що я можу не побачити свого сина. Страх смерті, страх не побачити сина, страх залишити їх самих, тому я прийняв рішення допомагати через інші дії, які мали б частково компенсувати те, що я не на фронті", — розповів Андрій Гонковський.

Пренткович додала, що їх побоюванні цілком реальні, адже в неї на війні загинув брат.

Чоловік скандальної блогерки Пренткович пояснив, чому не пішов воювати — українці не змовчали - фото 1
Українська блогерка Таня Пренткович з чоловіком Андрієм Гонковським. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/
Чоловік скандальної блогерки Пренткович пояснив, чому не пішов воювати — українці не змовчали - фото 2
Українська блогерка Таня Пренткович з чоловіком Андрієм Гонковським. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Українців дуже обурило таке "розкаяння" пари, і багато хто вважає, що вони відмінні актори. Деякі користувачі впевнені у тому, що записати подкаст їх змотивували гроші, адже багато відомих брендів відмовилися з ними співпрацювати.

"Жодного разу слово "вибач" від цих "блогерів" не прозвучало, ось так вас поважають, любі українці. Ось "щирість", ось "відвертість"".

"Все про гроші, не почула про цінності, але це мій висновок, не близька ваша думка".

"Люди, найкраще, що можна зробити, це відписатись від них і перестати дивитись будь-які сторіс/відео тощо. Це на нас самих вони заробляють".

"Про який страх вона говорить? В нинішніх реаліях це виглядає просто смішно. Страшно в Харкові, в Херсоні, на Донбасі. Лицеміри. Оце справжні біженці".

"Я відписала і бачу, що правильне рішення. Робіть далі що хочете, слухати все інтервʼю нестерпно. Бо навіть нецікаво".

"Боже, яка брехня, брехуни себе вигороджують. Якщо цим відео хотіли відбілитися, нічого не вийшло. Бридко слухати. Шкода що українці продовжують купувати їх недопродукти недоекспертів. Чемодан вокзал Португалія".

Чоловік скандальної блогерки Пренткович пояснив, чому не пішов воювати — українці не змовчали - фото 1
Коментарі під відео Тані Пренткович. Фото: скриншот YouTube
Чоловік скандальної блогерки Пренткович пояснив, чому не пішов воювати — українці не змовчали - фото 2
Коментарі під відео Тані Пренткович. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, у січні цього року блогерка відпочивала з дітьми на Мальдівах. Її чоловіка, який мав у цей час виступати на благодійному заході у Польщі, було помічено разом із нею на острові.

Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. А також стало відомо, де ховається родина Пренткович після скандалу з Мальдівами.

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