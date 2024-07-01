Мужчина Пренткович о мобилизации — почему избежал призыва

Украинский блогер Андрей Гонковский. Фото: скриншот с интервью

Семья популярного блогера Тани Пренткович после громкого скандала с незаконным выездом ее мужа сбежала в солнечную Португалию. Ее муж Андрей Гонковский заявил, что его родным угрожают и оставаться в Украине для него опасно. Через полгода после молчания пара решила выйти на связь и объяснить украинцам, что на самом деле заставило их сделать такой шаг. Гонковский также признался, почему избегает мобилизации.

Видео блогеры опубликовали на своей странице в YouTube.

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Супруги после полгода молчания решили выйти на связь с украинцами и объяснить, почему они сбежали в Португалию. Андрей Гонковский признался, что боится погибнуть на фронте и оставить свою жену без мужа, а детей без папы.

"Видимо, это страх. На самом деле я думал, как и каждый мужчина в Украине, об этом. В то время Таня была беременна, на пятом месяце и я представлял, что я могу не увидеть своего сына. Страх смерти, страх не увидеть сына, страх оставить их одних, поэтому я принял решение помогать через другие действия, которые должны частично компенсировать то, что я не на фронте", — рассказал Андрей Гонковский.

Пренткович добавила, что их опасения вполне реальны, ведь у нее на войне погиб брат.

Украинский блогер Таня Пренткович с мужем Андреем Гонковским. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Украинский блогер Таня Пренткович с мужем Андреем Гонковским. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Украинцев очень возмутило такое "раскаяние" пары, и многие считают, что они отличные актеры. Некоторые пользователи уверены, что записать подкаст их смотивировали деньги, ведь многие известные бренды отказались с ними сотрудничать.

"Ни раз слово "извини" от этих "блогеров" не прозвучало, вот так вас уважают, дорогие украинцы. Вот "искренность", вот "откровенность"".

"Все о деньгах, не услышала о ценностях, но это мой вывод, не близко ваше мнение".

"Люди, лучшее, что можно сделать, это отписаться от них и перестать смотреть какие-либо страницы/видео и т.д. Это на нас самих они зарабатывают".

"О каком страхе она говорит? В нынешних реалиях это выглядит просто смешно. Страшно в Харькове, Херсоне, Донбассе. Лицемеры. Это настоящие беженцы".

"Я отписалась и вижу, что верное решение. Делайте дальше, что хотите, слушать все интервью невыносимо. Потому что даже не интересно".

"Боже, какая ложь, лжецы себя выгораживают. Если этим видео хотели отбелиться, ничего не получилось. Противно слушать. Жаль, что украинцы продолжают покупать их недопродукты недоэкспертов. Чемодан вокзал Португалия".

Комментарии под видео Тани Пренткович. Фото: скриншот YouTube

Комментарии под видео Тани Пренткович. Фото: скриншот YouTube

Напомним, в январе этого года блогер отдыхала с детьми на Мальдивах. Ее муж, который должен был в это время выступать на благотворительном мероприятии в Польше, был замечен вместе с ней на острове.

Напомним, мы ранее писали, что муж блогера Пренткович объяснил, как попал на Мальдивы. А также стало известно, где прячется семья Пренткович после скандала с Мальдивами.