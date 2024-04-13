Чоловік інфоциганки Олени Бліновської поїхав в Донецьку область на війну

Російська блогерка Олена Бліновська з чоловіком. Фото: росЗМІ

Майже рік тому російську блогерку, яка масово проводила марафони, Олену Бліновську затримали при спробі втекти з РФ. Причиною стали фінансові махінації та несплати податків. З того часу Бліновська перебуває в СІЗО. А тепер стало відомо, що її чоловік поїхав на війну, яку розв’язав Кремль.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Чоловік путіністки Бліновської поїхав на війну

Олексій Бліновський вже майже місяць як воює проти українців в Донецькій області. Місцеві ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, він пішов на це, щоб врятувати свій бізнес та "репутацію". Втім невідомо, зробив це добровільно або ж під тиском влади.

Рік тому Бліновському висунули ті ж звинувачення, що й дружині — ухилення від сплати податків, а також відмивання грошей. Тоді суд призначив йому заборону певних дій, зокрема користування інтернетом. У січні цього року один із банків звернувся до суду, щоб визнати Олексія банкрутом.

Російська блогерка Олена Бліновська з чоловіком. Фото: росЗМІ

Декілька його компаній зараз у процесі ліквідації. Теоретично пільги для учасників "СВО" (так у РФ називають війну) можуть урятувати бізнес путініста.

За даними слідства, у період з 2019 по 2021 рік Олена Бліновська занизила отримані доходи та не сплатила податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів (11 млн 214 тисяч доларів за курсом минулого року).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Подкопаєва розкритикувала путіністку Ані Лорак, яка є хрещеною мамою її доньки. Також ми розповідали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3".