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Муж осужденной российской "инфоцыганки" Блиновской пошел воевать против украинцев

13 апреля 2024 17:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мужчина инфоциганки Елены Блиновской уехал в Донецкую область на войну
Российский блогер Елена Блиновская с мужем. Фото: росСМИ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Почти год назад российского блогера, которая массово проводила марафоны, Елену Блиновскую задержали при попытке скрыться из РФ. Причиной послужили финансовые махинации и неуплаты налогов. С тех пор Блиновская находится в СИЗО. А теперь стало известно, что ее муж поехал на войну, которую развязал Кремль.

Об этом сообщают росСМИ.

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Алексей Блиновский уже почти месяц воюет против украинцев в Донецкой области. Местные СМИ сообщают, что, вероятно, он пошел на это, чтобы спасти свой бизнес и "репутацию". Впрочем, неизвестно, сделал ли это добровольно или под давлением власти.

Год назад Блиновскому выдвинули те же обвинения, что и жене — уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег. Тогда суд назначил ему запрет на определенные действия, в частности пользование интернетом. В январе этого года один из банков обратился в суд, чтобы признать Алексея банкротом.

Муж осужденной российской "инфоцыганки" Блиновской пошел воевать против украинцев - фото 1
Российский блогер Елена Блиновская с мужем. Фото: росСМИ

Несколько его компаний сейчас находятся в процессе ликвидации. Теоретически льготы для участников "СВО" (так в РФ называют войну) могут спасти бизнес путиниста.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму более 918 миллионов рублей (11 млн 214 тысяч долларов по курсу прошлого года).

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Подкопаева раскритиковала путинистку Ани Лорак, которая является крестной мамой ее дочери. Также мы рассказывали, что в Каннах официально опровергли участие в фестивале российской ленты "Брат 3".

война
суд
блогеры
Мобилизация в россии
путинисты

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