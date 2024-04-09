Лілія Подкопаєва зізналася, чи спілкується зараз з Ані Лорак, яка отримує паспорт Росії

Лілією Подкопаєвою із кумою Ані Лорак. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

У олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої були дружні стосунки зі зрадницею Ані Лорак, яка також є хрещеною мамою її доньки. Однак після початку війни їх дороги розійшлися і ні гімнастка, ні її діти більше не спілкуються путіністкою.

Про це вона заявила в інтерв'ю Oboz.ua.

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До початку повномасштабного вторгнення Лілія Подкопаєва та Ані Лорак були близькими подругами. Вона хрещена мати старшої доньки Подкопаєвої.

Лілією Подкопаєвою із кумою Ані Лорак. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Відома гімнастка зізналася, що з початку війни припинила із нею спілкування. Подкопаєвій прикро знати про те, що близька їй людина зрадила свою Батьківщину та працює на країну, яка знищує її земляків.

"Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повела себе по відношенню до Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір", — зазначила спорстменка.

Зірка розповіла про те, що у Росії також живе хрещений батько її сина, який ще задовго до війни не виходив на зв'язок. Вона не розкриває його імені. Тема рідні у Росії для її близьких доволі болісна і вони намагаються її уникати.

"Кароліна не запитує мене, тому що розуміє – це болісна тема, вона якось делікатно це обходить. Хочу сказати, що і у Вадима хрещений живе в Москві, дуже давно не виходить на зв'язок, ще до повномасштабного вторгнення. Можливо, діти між собою щось обговорювали, але мене вони не запитують", — додала Подкопаєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак можуть позбавити почесних звань в Україні. Також ми розповідали про нові подробиці щодо намірів Кароліни Куєк отримати російське громадянство.