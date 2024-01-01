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Чоловіка Ріанни можуть ув'язнити на 24 роки

1 січня 2024 15:11
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Анна Сірик
редактор
Чоловіка Ріанни можуть ув'язнити на 24 роки
Ріанна і A$AP Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Громадянського чоловіка всесвітньо відомої співачки Ріанни можуть позбавити волі. Репера A$AP Rocky звинувачують у стрілянині.

Про це пише видання Marca.

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Громадянський чоловік Ріанни очікує рішення суду щодо двох кримінальних справ. Якщо буде доведена його провина, то репера ув'язнять на 24 роки.

Інсайдер розповів, як це розслідування вплинуло на стосунки пари.

"Вони з Ріанною почали постійно сваритися, тому що в нього просто не вистачає терпіння. До всього цього безладу з судом, зіркова пара постійно була разом, але їхнє сексуальне життя зараз просто не існує. Вони обидва надто напружені", — розповів знайомий зірок. 

Ріанна дуже стресує через цю ситуацію. Вона зайвий раз не виходить на вулицю та залишається вдома з їхніми спільними маленькими синами. A$AP Rocky абсолютно інакше реагує на кримінальне розслідування. Репер часто зустрічається з друзями та випиває у барі.

Ріанна і A$AP Rocky. Фото: .instagram.com/badgalriri/
Ріанна і A$AP Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri/

Репер A$AP Rocky може потрапити за грати через сварку

6 листопада 2021 року репер використав зброю. Між ним та його другом виник конфлікт. Під час сварки A$AP Rocky не витримав і направив зброю на свого товариша, а потім вистрілив. Куля зачепила кісточки пальців опонента. Репер не визнав своєї провини, проте його вже колишній друг відновив кримінальну справу.

Ріанна з сім'єю на обкладинці Vogue.
Ріанна, A$AP Rocky і їхній син для Vogue/ Фото: instagram.com/badgalriri/

Раніше Ріанну з синами підловили на модному гірськолижному курорті.

Нагадаємо, що Ріанна вразила пухнастою курткою на вечірці від Puma.

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