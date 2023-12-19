Ріанна вразила пухнастою курткою на вечірці від Puma
Топ-зірка Ріанна з'явилась на презентацію своєї останньої спільної колекції Fenty x Puma у дуже яскравому образі. Вона обрала пухнасту куртку яскраво-фіолетового кольору.
Про це пише People.
Ріанна обрала фіолетовий настрій
35-річна співачка Ріанна завітала на презентацію колаборації брендів Fenty x Puma. Вона стала обличчям нової спільної колекції.
Для події вона обрала ефектну фіолетову куртку і мішкуваті джинси. Звичайно, зірка вдягла нові теж фіолетові кросівки Creeper Phatty, які і запрем'єрили в той вечір.
Ріанна підкреслила образ макіяжем у колір своєї куртки та обрала зачіску з однією грайливою хвилею. Зірка дійсно сяяла максимально.
Презентація відбулась в NeueHouse на бульварі Сансет у Голлівуді. Підтримати Ріанну прийшов її парнер A$AP Rocky.
Натовп просто божеволів від пари. Вони ледве минули їх, щоб дістатися до окремої VIP-зони. Фанати знімали на телефони кожен подих зірки.
Ще у вересні артистка анонсувала вихід колекції. Вона назвала це "возз’єднанням сім’ї".
"Повернення до Puma, як до мами, в новому просторі дозволило відкрити свіжі перспективи та ідеї", — сказала вона.
Співачка в цій колаборації постала у зовсім новому образі, її навіть важко впізнати. Коротке біляве волосся, довгі нігти, дуже яскравий одяг — колекція вражає креативом.
Нагадуємо, що невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії
Раніше Ріанна знялась у спокусливій рекламі власної марки спідньої білизни.
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