Ріанна вразила пухнастою курткою на вечірці від Puma

Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Топ-зірка Ріанна з'явилась на презентацію своєї останньої спільної колекції Fenty x Puma у дуже яскравому образі. Вона обрала пухнасту куртку яскраво-фіолетового кольору.

Про це пише People.

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Ріанна обрала фіолетовий настрій

35-річна співачка Ріанна завітала на презентацію колаборації брендів Fenty x Puma. Вона стала обличчям нової спільної колекції.

Для події вона обрала ефектну фіолетову куртку і мішкуваті джинси. Звичайно, зірка вдягла нові теж фіолетові кросівки Creeper Phatty, які і запрем'єрили в той вечір.

Ріанна підкреслила образ макіяжем у колір своєї куртки та обрала зачіску з однією грайливою хвилею. Зірка дійсно сяяла максимально.

Ріанна на презентації колекції Fenty x Puma. Фото: instagram.com/puma/

Презентація відбулась в NeueHouse на бульварі Сансет у Голлівуді. Підтримати Ріанну прийшов її парнер A$AP Rocky.

Натовп просто божеволів від пари. Вони ледве минули їх, щоб дістатися до окремої VIP-зони. Фанати знімали на телефони кожен подих зірки.

Ріанна на презентації колекції Fenty x Puma. Фото: instagram.com/puma/

Ще у вересні артистка анонсувала вихід колекції. Вона назвала це "возз’єднанням сім’ї".

"Повернення до Puma, як до мами, в новому просторі дозволило відкрити свіжі перспективи та ідеї", — сказала вона.

Співачка в цій колаборації постала у зовсім новому образі, її навіть важко впізнати. Коротке біляве волосся, довгі нігти, дуже яскравий одяг — колекція вражає креативом.

Нагадуємо, що невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії

Раніше Ріанна знялась у спокусливій рекламі власної марки спідньої білизни.