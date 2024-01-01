Мужа Рианны могут отправить в тюрьму на 24 года

Рианна и A$AP Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri/

Гражданского мужа всемирно известной певицы Рианны могут лишить свободы. Рэпера A$AP Rocky обвиняют в стрельбе.

Об этом пишет издание Marca.

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Рэпера A$AP Rocky обвиняют в тяжком преступлении

Гражданский муж Рианны ожидает решения суда по двум уголовным делам. Если будет доказана его вина, то рэпера заключат в тюрьму на 24 года.

Инсайдер рассказал, как это расследование повлияло на отношения пары.

"Они с Рианной начали постоянно ссориться, потому что у него просто не хватает терпения. Ко всему этому беспорядку с судом, звездная пара постоянно была вместе, но их сексуальная жизнь сейчас просто не существует. Они оба слишком напряжены", — рассказал знакомый звезд.

Рианна очень стрессует из-за этой ситуации. Она лишний раз не выходит на улицу и остается дома с их общими маленькими сыновьями. A$AP Rocky совершенно иначе реагирует на уголовное расследование. Рэпер часто встречается с друзьями и выпивает в баре.

Рианна и A$AP Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рэпер A$AP Rocky может попасть в тюрьму из-за ссоры

6 ноября 2021 года рэпер использовал оружие. Между ним и его другом возник конфликт. Во время ссоры A$AP Rocky не выдержал и направил оружие на своего товарища, а затем выстрелил.

Пуля задела косточки пальцев оппонента. Рэпер не признал свою вину, однако его уже бывший друг возобновил уголовное дело.

Рианна, A$AP Rocky и их сын для Vogue/ Фото: instagram.com/badgalriri/

Ранее Рианну с сыновьями подловили на модном горнолыжном курорте.

Напомним, что Рианна поразила пушистой курткой на вечеринке от Puma.