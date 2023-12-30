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Ріанну з синами підловили на модному гірськолижному курорті

30 грудня 2023 19:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ріанну з синами підловили на модному гірськолижному курорті
Співачка Ріанна з сином. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ріанна продемонструвала свою нову зачіску, коли з батьком своїх дітей A$AP Rocky насолоджувалася прогулянкою в Аспені, штат Колорадо. Зірка вийшла на публіку з довгим афро.

Про це пише Daily Mail.

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Сімейна прогулянка Ріанни

35-річну Ріанну помітили, коли вона вийшла на сімейну прогулянку з 35-річним репером та двома їхніми синами, RZA і Riot Rose. Співачка, схоже, відмовилася від своєї пишної зачіски. Щоб разом пройтися по магазинах вона та її хлопець одягли однакові сірі толстовки, а також ідентичні бежеві чоботи.

 

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID
Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

 

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID
Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

 

Наречений Ріанни з сином. Фото: splashnews.com
Наречений Ріанни з сином. Фото: splashnews.com

 

Наречений Ріанни з сином. Фото: splashnews.com
Наречений Ріанни з сином. Фото: splashnews.com

Артистка одягнула кремовий блейзер і поєднавши його з мішкуватими світлими джинсами. Доповнила образ парою масивних діамантових сережок.

Пара, яка почала зустрічатися близько трьох років тому, стала батькми первістка в травні 2022 року. Музиканти зблизилися, коли Роккі приєднався до Ріанни в її Diamond Tour у 2013 році.

На початку цього року засновниця Fenty Beauty оголосила про свою другу вагітність під час виступу на шоу Super Bowl Halftime Show у лютому. У серпні у пари народився хлопчик Ріот.

Нагадаємо, невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії.

Раніше Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.

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