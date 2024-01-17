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Чому акторів серіалу "Друзі" не запросили на Еммі, присвячену пам‘яті Меттью Перрі

17 січня 2024 09:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чому акторів серіалу "Друзі" не запросили на Еммі, присвячену пам‘яті Меттью Перрі
Акторський каст серіалу "Друзі". Фото: обкладинка спецепізоду "Друзі: Возз'єднання"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторів серіалу "Друзі" не запросили на 75-у щорічну церемонію вручення премії "Еммі", яка була присвячена пам’яті Меттью Перрі. Виконавчі продюсери вирішили, що це недоречно.

Про це пише Page Six.

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Акторський склад серіалу "Друзі" не отримав запрошення на "Еммі", тому що минуло зовсім небагато часу після смерті Меттью Перрі.

"Для них це все ще дуже свіжо", — сказала Жанна Рузан-Клей, співавтор премії.

Актори серіалу "Друзі"
Актори серіалу "Друзі". Фото: NBC

Другий виконавчий продюсер Джессі Коллінз розповів, що спочатку вони думали запросити акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта ЛеБланка та Девіда Швіммера, проте передумали.

"Я можу уявити, як вони оплакують дуже близьку їм людину. Я не можу говорити за них, але ми всі повинні поважати те, що вони були  родиною. Ймовірно, це було трохи зарано", — пояснив Коллінз.

На "Еммі" пригадали внесок у кіноіндустрію актора Меттью Перрі
На "Еммі" пригадали внесок у кіноіндустрію актора Меттью Перрі. Фото: Mario Anzuoni/REUTERS

Також продюсери не хотіли виділяти фаворитів, щоб не образити інших артистів. Під час церемонії премії було згадано чимало покійних кінозірок, одним з них був і Меттью Перрі. 

"Так, Норману Ліру та Метью Перрі, ви повинні приділити особливу увагу, але ви не хочете, щоб хтось почувався зневаженим. Внесок кожного був значним", — пояснив він.

Меттью Перрі, який зіграв у сіткомі "Друзі" Чендлера Бінга, помер 28 жовтня 2023 року після того, як його знайшли в джакузі в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Причиною смерті стало утоплення, ішемічна хвороба серця та передозування кетаміном, який актор вживав для лікування депресії.

Раніше ми розповідали деталі смерті Меттью Перрі.

Також Джордж Клуні заявив, що Меттью Перрі не був щасливим у серіалі "Друзі".

США
смерть
премія
серіал Друзі
Меттью Перрі
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