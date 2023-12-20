Джордж Клуні заявив, що Меттью Перрі не був щасливим у серіалі "Друзі"

Джордж Клуні. Фото: Associated Press

Голлівудський актор Джордж Клуні розповів, що Меттью Перрі з дитинства мріяв знятися у сіткомі, проте це не зробило його щасливим. Причиною появи залежностей в актора став його успіх у серіалі "Друзі".

Про це пише People.

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Актор Джордж Клуні розповів, що був свідком боротьби Меттью Перрі з залежностями та багато років його підтримував. Вони разом знімались у спільних шоу на NBC — "Швидка допомога" та "Друзі".

"Я знав Метта, коли йому було 16 років. Ми разом грали в падл-теніс. Він приблизно на 10 років молодший за мене і він був чудовим, смішним, смішним, смішним хлопцем", — поділився спогадами про друга актор.

Меттью Перрі в серіалі "Друзі". Фото: стопкадр серіалу

За словами Клуні, Перрі з дитинства мріяв про роль у популярному телешоу.

"Все, що він говорив нам, я маю на увазі мені, Річарду Кайнду і Гранту Геслову, було те, що я просто хочу потрапити в сітком, чувак. Я просто хочу потрапити в звичайний сітком, і я буду найщасливішою людиною на землі", — розповів актор.

Перрі отримав роль Чендлера у популярних "Друзях", проте це не зробили його щасливим. Зйомки не подарували йому радість або спокій, радше навпаки.

Чендлер і Моніка в серіалі "Друзі". Фото: стопкадр серіалу

Джордж Клуні постійно помічав, що з Меттом відбувається щось жахливе, проте ніхто не знав, що насправді переживав актор.

"Спостерігати за тим, що відбувається — ми були в Warner Brothers, ми були часто там поруч — на це було важко дивитися, тому що ми не знали, що з ним відбувається", — поділився актор.

Меттью Перрі дуже страждав, тому його життя переповнились різноманітними залежностями. Успіх та гроші не зробили актора щасливим.

Нагадаємо, що експодруга Меттью Перрі закликає розслідувати причину його смерті.

Раніше друг Метью Перрі розповів, як актор всіх обманював.