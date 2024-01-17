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Почему актеров сериала "Друзья" не пригласили на Эмми, посвященную памяти Мэттью Перри

17 января 2024 09:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему актеров сериала "Друзья" не пригласили на Эмми, посвященную памяти Мэттью Перри
Актерский каст сериала "Друзья". Фото: обложка спецепизода "Друзья: Воссоединение"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актеров сериала "Друзья" не пригласили на 75-ю ежегодную церемонию вручения премии "Эмми", посвященную памяти Мэттью Перри. Исполнительные продюсеры решили, что это неуместно.

Об этом пишет Page Six.

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Актерский состав сериала "Друзья" не получил приглашение на "Эмми", потому что прошло совсем немного времени после смерти Мэттью Перри.

"Для них это все еще очень свежо", — сказала Жанна Рузан-Клей, соавтор премии.

Актеры сериала "Друзья"
Актеры сериала "Друзья". Фото: NBC

Второй исполнительный продюсер Джесси Коллинз рассказал, что сначала они думали пригласить актеров Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта ЛеБланка и Дэвида Швиммера, однако передумали.

"Я могу представить, как они оплакивают очень близкого им человека. Я не могу говорить за них, но мы все должны уважать то, что они были семьей. Вероятно, это было немного рано", — объяснил Коллинз.

На "Эмме" вспомнили вклад в киноиндустрию актера Мэттью Перри
На "Эмме" вспомнили вклад в киноиндустрию актера Мэттью Перри. Фото: Mario Anzuoni/REUTERS

Также продюсеры не хотели выделять фаворитов, чтобы не оскорбить других артистов. Во время церемонии премии было упомянуто немало покойных кинозвезд, одним из них был и Мэттью Перри.

"Да, Норману Лиру и Мэтью Перри, вы должны уделить особое внимание, но вы не хотите, чтобы кто-то чувствовал себя униженным. Вклад каждого был значительным", — пояснил он.

Мэттью Перри, сыгравший в сеткоме "Друзья" Чендлера Бинга, умер 28 октября 2023 года после того, как его нашли в джакузи в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Причиной смерти послужило утопление, ишемическая болезнь сердца и передозировка кетамином, который актер употреблял для лечения депрессии.

Раньше мы рассказывали детали смерти Мэттью Перри.

Также Джордж Клуни заявил, что Мэттью Перри не был счастлив в сериале "Друзья".

США
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премия
сериал Друзья
Мэттью Перри
зарубежные звезды

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