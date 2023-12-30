Почему Джамала не считает Ласточкино гнездо символом Крыма
Украинская популярная певица Джамала, которая считает себя украинкой крымско-татарского происхождения, высказалась относительно Ласточкиного гнезда. Она считает, что это остатки русской пропаганды, а не символ Крыма.
Звезда поделилась мнением в интервью для "Слух" .
Джамала считает, что Ласточкино гнездо это символ России
Джамала рассказала журналистам проекта "Слух", что она думает о находящихся в Крыму дворцах. Она считает, что пора развеивать мифы пропаганды и забыть все российское.
"Когда выставляют, что один из главных символов Крыма — это Ласточкино гнездо, то я хочу задушить в этот момент. Потому что я знала еще в детстве, что, например, села Кючюк-Озен и Хор-Озен — именно там Коцюбинский написал свою книгу "На камне". А не о том, что вы там говорите "Пушкин был"!" — возмущенно рассказала звезда.
Она считает, что нарратив о популярности и весомости Ласточкиного гнезда нам навязали россияне. Также она возмущена установкой памятников известным деятелям страны-агрессора.
"Мы должны наоборот выпячивать Ханский дворец, того же Коцюбинского, который знал крымско-татарский и владел ним свободно, а мы Ласточкино гнездо! Это же русский символ. Мы теперь имеем — здесь тебе Ливадийский, здесь Воронцовский и Ласточкино гнездо. Что?! Это даже по названиям не гармонично с Крымом. 250 памятников Пушкину — зачем?" — поделилась своими мыслями Джамала.
Певица убеждена, что пора открывать настоящую историю полуострова, крымских татар, наших общих символов.
Ранее Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца.
Напомним, что Джамала прокомментировала свой розыск в России.
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