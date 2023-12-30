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Почему Джамала не считает Ласточкино гнездо символом Крыма

30 декабря 2023 14:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему Джамала не считает Ласточкино гнездо символом Крыма
Джамала в интервью для "Слух". Фото: стоп-кадр с видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская популярная певица Джамала, которая считает себя украинкой крымско-татарского происхождения, высказалась относительно Ласточкиного гнезда. Она считает, что это остатки русской пропаганды, а не символ Крыма.

Звезда поделилась мнением в интервью для "Слух" .

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Джамала считает, что Ласточкино гнездо это символ России

Джамала рассказала журналистам проекта "Слух", что она думает о находящихся в Крыму дворцах. Она считает, что пора развеивать мифы пропаганды и забыть все российское.

"Когда выставляют, что один из главных символов Крыма — это Ласточкино гнездо, то я хочу задушить в этот момент. Потому что я знала еще в детстве, что, например, села Кючюк-Озен и Хор-Озен — именно там Коцюбинский написал свою книгу "На камне". А не о том, что вы там говорите "Пушкин был"!" — возмущенно рассказала звезда.

Ласточкино гнездо
Ласточкино гнездо в Ялте. Фото: Кристина Процик

Она считает, что нарратив о популярности и весомости Ласточкиного гнезда нам навязали россияне. Также она возмущена установкой памятников известным деятелям страны-агрессора.

"Мы должны наоборот выпячивать Ханский дворец, того же Коцюбинского, который знал крымско-татарский и владел ним свободно, а мы Ласточкино гнездо! Это же русский символ. Мы теперь имеем — здесь тебе Ливадийский, здесь Воронцовский и Ласточкино гнездо. Что?! Это даже по названиям не гармонично с Крымом. 250 памятников Пушкину — зачем?" — поделилась своими мыслями Джамала.

Ханский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае. Фото: Антон Наумлюк

Певица убеждена, что пора открывать настоящую историю полуострова, крымских татар, наших общих символов.

Ранее Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца.

Напомним, что Джамала прокомментировала свой розыск в России.

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