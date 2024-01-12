Чому Велика Британія заборонила рекламу Calvin Klein

Реклама Calvin Klein. Фото: instagram.com/calvinklein/

Рекламу бренду Calvin Klein із зображенням співачки FKA Twigs заборонили в Великій Британії. Причиною стала її занадта оголеність.

Про це пише Guardian.

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Британська співачка FKA Twigs знялась у новій рекламі для Calvin Klein. На світлинах вона практично оголена, на неї накинула лише сорочка, яка частково прикриває тіло.

Двоє британців поскаржились на цей проєкт у Управління зі стандартів реклами Великої Британії (ASA). Вони вважають, що подібні фото неприпустимо сексуалізують жінку.

ASA підтримала позив і заборонила рекламу, тому що головний акцент в рекламі був не на одяг, а на тіло дівчини.

Бренд намагався захищати свою нову рекламу, адже зображення дівчини не було вульгарним, а навпаки — "являло собою впевнену і сильну жінку". Також вони додали, що оголеними були і чоловіки-моделі.

Артистка FKA Twigs абсолютно не згода з британцями

Вона написала у своїх соцмережах, що не згодна з думкою Управління. Вона бачить на цих фото лише сильну кольорову жінку.

"Я не бачу "стереотипового сексуального об'єкту", яким вони мене назвали. Я бачу красиву сильну кольорову жінку, чиє неймовірне тіло подолало більше болю, ніж ви можете собі уявити. Я пишаюся своєю фізичною привабливістю і творю мистецтво. Дякую CK, Мерту і Маркусу, які дали мені можливість висловити себе саме так, як я хотіла", — написала вона під своїм рекламним фото.

Раніше соцмережі вибухнули захватом від нової реклами Calvin Klein.

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