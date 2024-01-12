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Соцмережі вибухнули захватом від нової реклами Calvin Klein

12 січня 2024 15:59
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Соцмережі вибухнули захватом від нової реклами Calvin Klein
Джеремі Аллен Вайт для Calvin Klein. Фото: instagram.com/calvinklein/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Нова реклама від Calvin Klein просто "розірвала" соціальні мережі. Дівчата та хлопці по всьому світу записують свої реакціїї на звабливе відео з роздяганням Джеремі Аллена Вайта.

Рекламу бренд запостив в instagram.

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Бренд Calvin Klein створив рекламну кампанію білизни і одягу з американським кіноактором Джеремі Аллен Вайтом. Відео, в якому знявся зірка, викликало неймовірний захват у користувачів соцмереж у всьому світі.

Актор у відео біжить сходами і забігає на дах будинку, ймовірно, у Нью-Йорку. Просто на ходу він скидає з себе одяг і оголює підтягнуте тіло. Фірмова спідня білизна від Calvin Klein, яка за десяток років стала базою для багатьох хлопців, відчувається по-новому привабливою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein)

Люди просто в захваті від Джеремі Аллена Вайта

Після виходу цієї рекламної кампанії прихильників бренду ймовірно стало більше, адже в TikTok завірусились відео з реакцією на тіло Джеремі Вайта. Здебільшого дівчата відкрито демонструють захоплення його красою.

@haleyybaylee

The fact that I talked to this man a few days ago is MINDBLOWING 😳 #jeremyallenwhite

♬ original sound - Calvin Klein
@bachbuquen

subscribe to me to see me in the next Ck ad ahah #jeremyallenwhite #calvinklein

♬ original sound - Calvin Klein
@anytach5

Have you seen Calvin Klein’s new ad???? #jeremyallenwhite

♬ original sound - Calvin Klein

Раніше ми повідомляли, що моторошний фільм "Солтберн" розриває мережі — чому про нього всі говорять?

Також мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі".

мода
відео
реклама
Нью-Йорк
актори
закордонні зірки

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