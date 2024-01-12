Соцмережі вибухнули захватом від нової реклами Calvin Klein
Нова реклама від Calvin Klein просто "розірвала" соціальні мережі. Дівчата та хлопці по всьому світу записують свої реакціїї на звабливе відео з роздяганням Джеремі Аллена Вайта.
Рекламу бренд запостив в instagram.
Джеремі Аллен Вайт став новим улюбленцем публіки
Бренд Calvin Klein створив рекламну кампанію білизни і одягу з американським кіноактором Джеремі Аллен Вайтом. Відео, в якому знявся зірка, викликало неймовірний захват у користувачів соцмереж у всьому світі.
Актор у відео біжить сходами і забігає на дах будинку, ймовірно, у Нью-Йорку. Просто на ходу він скидає з себе одяг і оголює підтягнуте тіло. Фірмова спідня білизна від Calvin Klein, яка за десяток років стала базою для багатьох хлопців, відчувається по-новому привабливою.
Люди просто в захваті від Джеремі Аллена Вайта
Після виходу цієї рекламної кампанії прихильників бренду ймовірно стало більше, адже в TikTok завірусились відео з реакцією на тіло Джеремі Вайта. Здебільшого дівчата відкрито демонструють захоплення його красою.
@haleyybaylee
The fact that I talked to this man a few days ago is MINDBLOWING 😳 #jeremyallenwhite♬ original sound - Calvin Klein
@bachbuquen
subscribe to me to see me in the next Ck ad ahah #jeremyallenwhite #calvinklein♬ original sound - Calvin Klein
@anytach5
Have you seen Calvin Klein’s new ad???? #jeremyallenwhite♬ original sound - Calvin Klein
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