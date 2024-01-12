Соцмережі вибухнули захватом від нової реклами Calvin Klein

Джеремі Аллен Вайт для Calvin Klein. Фото: instagram.com/calvinklein/

Нова реклама від Calvin Klein просто "розірвала" соціальні мережі. Дівчата та хлопці по всьому світу записують свої реакціїї на звабливе відео з роздяганням Джеремі Аллена Вайта.

Рекламу бренд запостив в instagram.

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Бренд Calvin Klein створив рекламну кампанію білизни і одягу з американським кіноактором Джеремі Аллен Вайтом. Відео, в якому знявся зірка, викликало неймовірний захват у користувачів соцмереж у всьому світі.

Актор у відео біжить сходами і забігає на дах будинку, ймовірно, у Нью-Йорку. Просто на ходу він скидає з себе одяг і оголює підтягнуте тіло. Фірмова спідня білизна від Calvin Klein, яка за десяток років стала базою для багатьох хлопців, відчувається по-новому привабливою.

Люди просто в захваті від Джеремі Аллена Вайта

Після виходу цієї рекламної кампанії прихильників бренду ймовірно стало більше, адже в TikTok завірусились відео з реакцією на тіло Джеремі Вайта. Здебільшого дівчата відкрито демонструють захоплення його красою.

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