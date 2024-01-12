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Почему Великобритания запретила рекламу Calvin Klein

12 января 2024 18:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему Великобритания запретила рекламу Calvin Klein
Реклама Calvin Klein. Фото: instagram.com/calvinklein/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Рекламу бренда Calvin Klein с изображением певицы FKA Twigs запретили в Великобритании. Причиной стала ее излишняя обнаженность.

Об этом пишет Guardian.

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Великобритания против рекламы Calvin Klein

Британская певица FKA Twigs снялась в новой рекламе Calvin Klein. На фотографиях она практически обнажена, на нее накинула только рубашка, которая частично прикрывает тело.

Двое британцев пожаловались на этот проект в Управлении по стандартам рекламы Великобритании (ASA). Они полагают, что подобные фото недопустимо сексуализируют женщину.

ASA поддержала позыв и запретила рекламу, потому что главный упор в рекламе был не на одежду, а на тело девушки.

Бренд пытался защищать свою новую рекламу, ведь изображение девушки не было вульгарным, а наоборот — "являло собой уверенную и сильную женщину". Также они добавили, что обнаженными были и мужчины-модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FKA twigs (@fkatwigs)

Артистка FKA Twigs совершенно не согласна с британцами

Она написала в своих соцсетях, что не согласна с мнением Управления. Она видит на этих фото только сильную цветную женщину.

"Я не вижу "стереотипного сексуального объекта", которым они меня назвали. Я вижу красивую сильную цветную женщину, чье невероятное тело преодолело больше боли, чем вы можете себе представить. Я горжусь своей физической привлекательностью и творю искусство. Спасибо CK, Мерту и Маркусу, которые дали мне возможность выразить себя именно так, как я хотела", — написала она под своим рекламным фото.

Ранее соцсети разразились восторгом от новой рекламы Calvin Klein.

Также предательница Лолита попала в новый скандал — ей грозит штраф в 85 тысяч грн.

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