Зрадниця Лоліта потрапила у новий скандал — їй загрожує штраф 85 тисяч грн

Артистка Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Співачку Лоліту, яка відвідала "голу вечірку" в Москві, можуть оштрафувати за подвійне громадянство. На неї поскаржились у поліцію.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Співачку Лоліту Мілявська, яка родом з Закарпаття, проте підтримує терористичний путінський режим і напад росіян на Україну, можуть оштрафувати.

У Генпрокуратуру поскаржився російський активіст та "патріот війни" Віталій Бородін. Він просить перевірити, чи подавала артистка в російську поліцію необхідні документи щодо свого подвійного громадянства, і якщо ні, то покарати її за статтею 330.2 КК РФ "Невиконання обов'язку з подання повідомлення про наявність у громадянина Російської Федерації громадянства (підданства) іноземної держави".

Лоліта має ізраїльський паспорт і за це її можуть оштрафувати на 200 тисяч рублів (понад 85 тисяч гривень).

Артистка Лоліта Мілявська на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Сама виконавиця ніколи не приховувала своє громадянства і раніше ніяких проблем не виникало. Після її участі в "голій вечірці", яку організувала російська телеведуча Настя Івлеєва, в житті Лоліти побільшало проблем. Спочатку скасування концертів, а тепер можливий штраф.

Раніше ми писали, що з Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів.

Також зірок, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали.