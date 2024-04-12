Чому всі дивляться фільм "Сльозотворець" на Netflix — відео

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

Італійська драма "Сльозотворець" стала однією з найпопулярніших фільмів на Netflix. Історія нетипового кохання вразила глядачів по всьому світу. Мережа "вибухнула" відгуками.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше.

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"Сльозотворець" — історія про скалічених дітей з притулку

Італійський фільм "Сльозотворець" ("Fabbricante di lacrime") зняли за мотивами роману Ерін Дум, який став справжнім літературним феноменом. Книга набула популярності серед молоді через незвичайний сюжет, втім в реалістичних обставинах.

Двоє сиріт Ніка, тобто "метелек", і Рігель, тобто"зірка", живуть у жорстокому притулу Саннікрік, який потайки прозвали "могилою". Їх випадком долі всиновлює одна сім'я і вони намагаються бути нормальними, втім кохання між ними спалахує і завіса ілюзії зникає.

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

Інтимні сцени, постійна напруга і флешбеки в дитинство героїв зробили фільм дуже динамічним та емоційним. Червоною ниткою проходить міф про "сльозотворця" — вовка, який змушує людей плакати.

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

Заборонене кохання перетворюється у справжню боротьбу не на життя, а на смерть. Хто ж виграє — закохана Ніка чи жорстока система притулку?

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

"Сльозотворець" заполонив соцмережі

Мережа X та TikTok переповнились відгуками про фільм. Люди поділились на два табори — фанати і жорсткі хейтери.

До вподоби найбільше став сюжет кохання складних підлітків та актор, який зіграв головного героя. Це Сімоне Бальдассероні — італійський молодий співак, який вражає талантом і красою.

Just watched #TheTearsmith on Netflix and what a painfully beautiful story it is 😭

Two tormented people becoming each other's solace ✨

The wolf and the butterfly 🐺🦋 pic.twitter.com/7f4rs09q1l — K 🤍 (@Being__you_) April 5, 2024

this should've been a sequel or series. the main leads are so pretty and their chemistry was insane #thetearsmith pic.twitter.com/tmY19J1aZC — ؘ𐚁 (@demiehive) April 11, 2024

Однак, чимало читачів самої книги залишились незадоволеними. Вони вважають монтаж картини занадто кліповим, а скорочення сюжету — жахливим рішенням. Також з психологічної точки зору, стосунки головних героїв для них мають вигляд нездорових.

дивлюся сльозотворець і це погано дуже погано просто настільки жахливий фільм мені натурально погано дівчина така зламана квіточка хлопець холодний типу нарцис відштовхує притягує головну героїню і так по колу плюс вони з гг стануть братом та сестрою тому що їх забрали з притулку — леві шрекерман (@gossisoo) April 6, 2024

переглянула новий фільм від нетфлікс "сльозотворець"

15-річна дівчинка в мені пищить від захвату.

25-річна я закриває обличчя руками і каже Господи, ну шо це було. — алконафтушка🇺🇦 (@deivs__) April 5, 2024

Нагадаємо ми розповідали, що подивитись у кінотеатрах цього тижня. Також вийшов новий трейлер "Джокера 2" з Леді Гагою.