Чому всі дивляться фільм "Сльозотворець" на Netflix — відео

Чому всі дивляться "Сльозотворець" — італійська драма розірвала мережу
Італійська драма "Сльозотворець" стала однією з найпопулярніших фільмів на Netflix. Історія нетипового кохання вразила глядачів по всьому світу. Мережа "вибухнула" відгуками.
Редакція Новини.LIVE розповість детальніше.
"Сльозотворець" — історія про скалічених дітей з притулку
Італійський фільм "Сльозотворець" ("Fabbricante di lacrime") зняли за мотивами роману Ерін Дум, який став справжнім літературним феноменом. Книга набула популярності серед молоді через незвичайний сюжет, втім в реалістичних обставинах.
Двоє сиріт Ніка, тобто "метелек", і Рігель, тобто"зірка", живуть у жорстокому притулу Саннікрік, який потайки прозвали "могилою". Їх випадком долі всиновлює одна сім'я і вони намагаються бути нормальними, втім кохання між ними спалахує і завіса ілюзії зникає.
Інтимні сцени, постійна напруга і флешбеки в дитинство героїв зробили фільм дуже динамічним та емоційним. Червоною ниткою проходить міф про "сльозотворця" — вовка, який змушує людей плакати.
Заборонене кохання перетворюється у справжню боротьбу не на життя, а на смерть. Хто ж виграє — закохана Ніка чи жорстока система притулку?
"Сльозотворець" заполонив соцмережі
Мережа X та TikTok переповнились відгуками про фільм. Люди поділились на два табори — фанати і жорсткі хейтери.
До вподоби найбільше став сюжет кохання складних підлітків та актор, який зіграв головного героя. Це Сімоне Бальдассероні — італійський молодий співак, який вражає талантом і красою.
Just watched #TheTearsmith on Netflix and what a painfully beautiful story it is 😭— K 🤍 (@Being__you_) April 5, 2024
Two tormented people becoming each other's solace ✨
The wolf and the butterfly 🐺🦋 pic.twitter.com/7f4rs09q1l
this should've been a sequel or series. the main leads are so pretty and their chemistry was insane #thetearsmith pic.twitter.com/tmY19J1aZC— ؘ𐚁 (@demiehive) April 11, 2024
@sqrvfx
biondo non è più biondo (dal 4 aprile su netflix) #ilfabbricantedilacrime #biondo #edit #perte #rigel #nica♬ suono originale - aras - aras
Однак, чимало читачів самої книги залишились незадоволеними. Вони вважають монтаж картини занадто кліповим, а скорочення сюжету — жахливим рішенням. Також з психологічної точки зору, стосунки головних героїв для них мають вигляд нездорових.
дивлюся сльозотворець і це погано дуже погано просто настільки жахливий фільм мені натурально погано дівчина така зламана квіточка хлопець холодний типу нарцис відштовхує притягує головну героїню і так по колу плюс вони з гг стануть братом та сестрою тому що їх забрали з притулку— леві шрекерман (@gossisoo) April 6, 2024
переглянула новий фільм від нетфлікс "сльозотворець"— алконафтушка🇺🇦 (@deivs__) April 5, 2024
15-річна дівчинка в мені пищить від захвату.
25-річна я закриває обличчя руками і каже Господи, ну шо це було.
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