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Чому всі дивляться "Сльозотворець" — італійська драма розірвала мережу

12 квітня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чому всі дивляться фільм "Сльозотворець" на Netflix — відео
Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Італійська драма "Сльозотворець" стала однією з найпопулярніших фільмів на Netflix. Історія нетипового кохання вразила глядачів по всьому світу. Мережа "вибухнула" відгуками.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше.

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"Сльозотворець" — історія про скалічених дітей з притулку

Італійський фільм "Сльозотворець" ("Fabbricante di lacrime") зняли за мотивами роману Ерін Дум, який став справжнім літературним феноменом. Книга набула популярності серед молоді через незвичайний сюжет, втім в реалістичних обставинах. 

Двоє сиріт Ніка, тобто "метелек", і Рігель, тобто"зірка", живуть у жорстокому притулу Саннікрік, який потайки прозвали "могилою". Їх випадком долі всиновлює одна сім'я і вони намагаються бути нормальними, втім кохання між ними спалахує і завіса ілюзії зникає.

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр
Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

Інтимні сцени, постійна напруга і флешбеки в дитинство героїв зробили фільм дуже динамічним та емоційним. Червоною ниткою проходить міф про "сльозотворця" — вовка, який змушує людей плакати. 

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр
Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

Заборонене кохання перетворюється у справжню боротьбу не на життя, а на смерть. Хто ж виграє — закохана Ніка чи жорстока система притулку? 

Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр
Фільм "Сльозотворець". Фото: стоп-кадр

"Сльозотворець" заполонив соцмережі

Мережа X та TikTok переповнились відгуками про фільм. Люди поділились на два табори — фанати і жорсткі хейтери.

До вподоби найбільше став сюжет кохання складних підлітків та актор, який зіграв головного героя. Це Сімоне Бальдассероні — італійський молодий співак, який вражає талантом і красою.

Однак, чимало читачів самої книги залишились незадоволеними. Вони вважають монтаж картини занадто кліповим, а скорочення сюжету — жахливим рішенням. Також з психологічної точки зору, стосунки головних героїв для них мають вигляд нездорових.

Нагадаємо ми розповідали, що подивитись у кінотеатрах цього тижня. Також вийшов новий трейлер "Джокера 2" з Леді Гагою.

кіно
Netflix
фільм
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закордонні зірки
кохання

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