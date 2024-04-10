Трейлер "Джокер: божевілля на двох" — відео

Американська акторка і співачка Леді Гага. Фото: стоп-кадр тизеру "Джокер 2"

Кіностудія Warner Bros. нарешті показала перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер: Божевілля на двох". Прем'єра запланована на жовтень цього року.

Відео виклали на YouTube.

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Це вже друга частина про Джокера у виконанні надзвичайно професійного актора Гоакіна Фенікса. За свій перший фільм він отримав "Оскар". Втім, у новій картині він буде не єдиною зіркою. Легендарну Гарлі Квін зіграла співачка Леді Гага.

Трейлер вже переглянули більше 7 мільйонів разів. З дати публікації минуло лише 16 годин.

Американська акторка і співачка Леді Гага. Фото: стоп-кадр тизеру "Джокер 2"

Історія розпочалась у психлікарні Аркгема, куди Джокера помістили наприкінці попередньої частини. Він знайомиться з Гарлі Квінн випадково і вони відразу закохуються. Їхня мета — вирватися на волю і бути разом.

Американські актори Леді Гага і Гоакін Фенікс у трейлері "Джокер: божевілля на двох". Фото: стоп-кадр

Мила білявка перетворюється у справжню бунтарку, яка носить грим свого божевільного хлопця. Відчувається напруга між ними, адже вона навіть напрявляє на нього дуло пістолету.

Американські актори Леді Гага і Гоакін Фенікс у трейлері "Джокер: божевілля на двох". Фото: стоп-кадр

У 2019 році режисер Тодд Філліпс розповідав, що "Джокер" мав бути єдиним фільмом, втім — передумав. У другій частині він зробив особливий акцент на пісні та танці. Також очевидно, що буде багато масових сцен.

Американські актори Леді Гага і Гоакін Фенікс у трейлері "Джокер: божевілля на двох". Фото: стоп-кадр

Фільм "Джокер" зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. Стрічка здобула 11 номінацій на "Оскар", однак отримала перемогу за найкращу чоловічу роль і найкращу оригінальну музику.

Нагадаємо, фільм "Ґодзілла та Конг" зібрав рекордні суми в кінопрокаті. Також ми розповідали, що цього тижня подивитись в кінотеатрі.