Антон Птушкін про тварин, Честейн та Гетевей про дітей — кінопрем'єри тижня

Фрагмент з фільму "Материнський інстинкт". Фото: Versus Production

Цього тижня в український кінопрокат вийшли сім нових фільмів. Серед них, зокрема, нова частина франшизи жахів "Омен" та американський драматичний трилер "Материнський інстинкт" з титулованими голлівудськими акторками.

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Материнський інстинкт

Події відбуваються у США у 1960-х роках. Давні подруги Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей) живуть по сусідству. Вони насолоджуються розміреним життям та виховують синів одного віку. Через нещасний випадок син Селін помирає. Подія глибоко травмує усіх.

Еліс була свідком загибелі хлопчика і з часом розуміє, що Селін винить її у тому, що вона не змогла його врятувати. Химерне хитросплетіння горя, підозр та звинувачень отруює життя двох родин.

Ми, наші улюбленці та війна

Документальний фільм створив тревел-блогер та журналіст Антон Птушкін. Як і під час своїх подорожей, він сам став сценаристом, режисером та у багатьох епізодах оператором. Робота тривала півтора року. Спершу проєкт планувався для показу західній аудиторії. До роботи було залучено чимало іноземців, а сам фільм створено у копродукції України та Канади.

З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто виїжджали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Саме це і показується в документальній стрічці.

Омен: Початок

Події розгортаються у Римі незадовго до того, як у родині американського дипломата Роберта Торна та його дружини Кеті стається трагедія. Під час пологів помре їхній син-первісток. Водночас молода американка (Нелл Тайгер Фрі) прибуває до Риму, аби присвятити своє життя служінню церкві. Вона спробує викрити злочинну змову, яка має призвести до появи на світ Антихриста.

Це вже шостий фільм в однойменній франшизі. Також нова стрічка є приквелом першого проєкту, що вийшов на екрани у 1976 році. Стрічку режисувала Аркаша Стівенсон за сценарієм, написаним нею разом із Тімом Смітом та Кейтом Томасом.

Останній подих

За сюжетом американського бойовика та трилера земля майбутнього залишилася майже без повітря. Серед людей, які вижили, точиться жорстока боротьба за генератори кисню. Мая (Дженніфер Гадсон), дружина талановитого винахідника Даріуса, разом з їхньою донькою Зорою (Куавенжан Уолліс) живуть удвох в приміщенні, де виробляється кисень.

Інша група людей, яку очолює Тесс (Мілла Йовович), давно шукають і їх, і техніку, завдячуючи якій вони досі живі. Тесс знає про розробку зниклого чоловіка Маї і готова пробратися до неї за будь-яку ціну.

Ритуал. Інший вимір

Тайванський фільм жахів є продовженням фільму "Проклятий міст", що вийшов у 2020 році. Поєднані спільною ідеєю фільми ґрунтуються на міській легенді про Янміньшанський університет китайської культури. Це один з найбільших вишів Тайваню, у якому навчаються понад 32 тисячі студентів. Для зйомок повернувся режисер Лестер Ши, а також команда сценаристів.

Полум'яне небо

За сюжетом німецької романтичної комедії молодий письменник Леон вирішує пожити в будинку свого друга на березі моря. Тут він прагне знайти натхнення та завершити книгу. Але через нове знайомство з чарівною дівчиною Леону все не вдається зосередитися на роботі. Коли в будинку з’являються ще кілька несподіваних гостей, неподалік спалахує лісова пожежа.

Сезон полювання

Комедія створена у копродукції Франції та Бельгії. Антонін Фурлон написав сценарій та став співрежисером разом з Фредеріком Форестьє, у доробку якого здебільшого комедії та трилери. За сюжетом, молоде подружжя Сімон та Аделеїда з двома маленькими дітьми купує будинок своєї мрії у мальовничій сільській місцевості. Але ніхто не попередив їх, наскільки сильно місцеві люблять полювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що в Каннах офіційно спростували участь у фестивалі російської стрічки "Брат 3".