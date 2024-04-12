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Почему все смотрят "Слезотворец" — итальянская драма разорвала соцсети

12 апреля 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему все смотрят фильм "Слезотворец" на Netflix - видео
Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Итальянская драма "Слезотворец" стала одним из самых популярных фильмов на Netflix. История нетипичной любви впечатлила зрителей по всему миру. Сеть "взорвалась" отзывами.

Редакция Новини.LIVE расскажет поподробнее.

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"Слезотворец" — история об искалеченных детях из приюта

Итальянский фильм "Слезотворец" ("Fabbricante di lacrime") сняли по мотивам романа Эрин Дум, который стал настоящим литературным феноменом. Книга приобрела популярность среди молодежи из-за необычного сюжета, но при этом в реалистичных обстоятельствах.

Двое сирот Ника, то есть "бабочка", и Ригель, то есть "звезда", живут в жестоком приюте Санникрик, который тайком прозвали "могилой". Их случаем судьбы усыновляет одна семья и они стараются быть нормальными, впрочем, любовь между ними загорается и занавес иллюзии исчезает.

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр
Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

Интимные сцены, постоянное напряжение и флешбеки в детство героев сделали фильм очень динамичным и эмоциональным. Красной нитью проходит миф о "слезотворце" — волке, который заставляет людей плакать.

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр
Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

Запретная любовь превращается в настоящую борьбу не на жизнь, а на смерть. Кто же выиграет — влюбленная Ника или жестокая система приюта?

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр
Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

"Слезотворец" заполонил соцсети

Сеть X и TikTok переполнились отзывами о фильме. Люди поделились на два лагеря — фанаты и жесткие хейтеры.

По душе больше всего стал сюжет любви сложных подростков и актер, сыгравший главного героя. Это Симоне Бальдассерони — итальянский молодой певец, поражающий талантом и красотой.

Однако многие читатели самой книги остались недовольны. Они считают монтаж картины слишком клиповым, а сокращение сюжета — ужасным решением. Также с психологической точки зрения, отношения главных героев для них выглядят нездоровыми.

Напомним, мы рассказывали, что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. Также вышел новый трейлер "Джокера 2" с Леди Гагой.

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