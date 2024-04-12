Почему все смотрят фильм "Слезотворец" на Netflix - видео

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

Итальянская драма "Слезотворец" стала одним из самых популярных фильмов на Netflix. История нетипичной любви впечатлила зрителей по всему миру. Сеть "взорвалась" отзывами.

Редакция Новини.LIVE расскажет поподробнее.

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"Слезотворец" — история об искалеченных детях из приюта

Итальянский фильм "Слезотворец" ("Fabbricante di lacrime") сняли по мотивам романа Эрин Дум, который стал настоящим литературным феноменом. Книга приобрела популярность среди молодежи из-за необычного сюжета, но при этом в реалистичных обстоятельствах.

Двое сирот Ника, то есть "бабочка", и Ригель, то есть "звезда", живут в жестоком приюте Санникрик, который тайком прозвали "могилой". Их случаем судьбы усыновляет одна семья и они стараются быть нормальными, впрочем, любовь между ними загорается и занавес иллюзии исчезает.

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

Интимные сцены, постоянное напряжение и флешбеки в детство героев сделали фильм очень динамичным и эмоциональным. Красной нитью проходит миф о "слезотворце" — волке, который заставляет людей плакать.

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

Запретная любовь превращается в настоящую борьбу не на жизнь, а на смерть. Кто же выиграет — влюбленная Ника или жестокая система приюта?

Фильм "Слезотворец". Фото: стоп-кадр

"Слезотворец" заполонил соцсети

Сеть X и TikTok переполнились отзывами о фильме. Люди поделились на два лагеря — фанаты и жесткие хейтеры.

По душе больше всего стал сюжет любви сложных подростков и актер, сыгравший главного героя. Это Симоне Бальдассерони — итальянский молодой певец, поражающий талантом и красотой.

Just watched #TheTearsmith on Netflix and what a painfully beautiful story it is 😭

Два tormented люди becoming все остальные ✨

wolf and the butterfly 🐺🦋 pic.twitter.com/7f4rs09q1l — K 🤍 (@Being__you_) April 5, 2024

это должно быть пусто или серии. главные лидеры были в борьбе и их химии были интеллектуальные #thetearsmith pic.twitter.com/tmY19J1aZC — ؘ𐚁 (@demiehive) April 11, 2024

Однако многие читатели самой книги остались недовольны. Они считают монтаж картины слишком клиповым, а сокращение сюжета — ужасным решением. Также с психологической точки зрения, отношения главных героев для них выглядят нездоровыми.

смотрю слезотворец и это плохо очень плохо просто настолько ужасный фильм мне натурально плохо девушка такой сломанный цветочек парень холодный типа нарцисс отталкивает притягивает главную героиню и так по кругу плюс они с гг станут братом и сестрой потому что их забрали из убежища — левые шрекерман (@gossisoo) April 6, 2024

посмотрела новый фильм от нетфликс "слезотворец"

15-летняя девочка во мне пищит от восторга.

25-летняя я закрываю лицо руками и говорит Господи, ну что это было. — алконефтюшка🇺🇦 (@deivs__) April 5, 2024

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