Почему все смотрят фильм "Слезотворец" на Netflix - видео

Почему все смотрят "Слезотворец" — итальянская драма разорвала соцсети
Итальянская драма "Слезотворец" стала одним из самых популярных фильмов на Netflix. История нетипичной любви впечатлила зрителей по всему миру. Сеть "взорвалась" отзывами.
Редакция Новини.LIVE расскажет поподробнее.
"Слезотворец" — история об искалеченных детях из приюта
Итальянский фильм "Слезотворец" ("Fabbricante di lacrime") сняли по мотивам романа Эрин Дум, который стал настоящим литературным феноменом. Книга приобрела популярность среди молодежи из-за необычного сюжета, но при этом в реалистичных обстоятельствах.
Двое сирот Ника, то есть "бабочка", и Ригель, то есть "звезда", живут в жестоком приюте Санникрик, который тайком прозвали "могилой". Их случаем судьбы усыновляет одна семья и они стараются быть нормальными, впрочем, любовь между ними загорается и занавес иллюзии исчезает.
Интимные сцены, постоянное напряжение и флешбеки в детство героев сделали фильм очень динамичным и эмоциональным. Красной нитью проходит миф о "слезотворце" — волке, который заставляет людей плакать.
Запретная любовь превращается в настоящую борьбу не на жизнь, а на смерть. Кто же выиграет — влюбленная Ника или жестокая система приюта?
"Слезотворец" заполонил соцсети
Сеть X и TikTok переполнились отзывами о фильме. Люди поделились на два лагеря — фанаты и жесткие хейтеры.
По душе больше всего стал сюжет любви сложных подростков и актер, сыгравший главного героя. Это Симоне Бальдассерони — итальянский молодой певец, поражающий талантом и красотой.
Just watched #TheTearsmith on Netflix and what a painfully beautiful story it is 😭— K 🤍 (@Being__you_) April 5, 2024
Два tormented люди becoming все остальные ✨
wolf and the butterfly 🐺🦋 pic.twitter.com/7f4rs09q1l
это должно быть пусто или серии. главные лидеры были в борьбе и их химии были интеллектуальные #thetearsmith pic.twitter.com/tmY19J1aZC— ؘ𐚁 (@demiehive) April 11, 2024
@sqrvfx
biondo non è più biondo (dal 4 aprile su netflix) #ilfabbricantedilacrime #biondo #edit #perte #rigel♬ suono originale - aras - aras
Однако многие читатели самой книги остались недовольны. Они считают монтаж картины слишком клиповым, а сокращение сюжета — ужасным решением. Также с психологической точки зрения, отношения главных героев для них выглядят нездоровыми.
смотрю слезотворец и это плохо очень плохо просто настолько ужасный фильм мне натурально плохо девушка такой сломанный цветочек парень холодный типа нарцисс отталкивает притягивает главную героиню и так по кругу плюс они с гг станут братом и сестрой потому что их забрали из убежища— левые шрекерман (@gossisoo) April 6, 2024
посмотрела новый фильм от нетфликс "слезотворец"— алконефтюшка🇺🇦 (@deivs__) April 5, 2024
15-летняя девочка во мне пищит от восторга.
25-летняя я закрываю лицо руками и говорит Господи, ну что это было.
Напомним, мы рассказывали, что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. Также вышел новый трейлер "Джокера 2" с Леди Гагой.
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