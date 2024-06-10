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Чотири покоління зібралися разом — Козловський показав ніжні фото з хрестин сина

10 червня 2024 14:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Чотири покоління зібралися разом — Козловський показав ніжні фото з хрестин сина
Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та хрещиними батьками Оскара. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український співак Віталій Козловський разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, охрестив сина Оскара. Виконавець поділився кадрами з таїнства.

Фото Козловський показав у своєму Instagram.

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Хрещення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі ще у травні. Подружжя лише тепер поділилося радісною новиною.

 

Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром
Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з родиною.
Співак Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з родиною
Співак Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з родиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Фото хрестин сина Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Співак Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Співак Віталій Козловський з дружиною та сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Фото хрестин сина Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Фото хрестин сина Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Фото хрестин сина Віталія Козловського.
Фото хрестин сина Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

Фото хрестин сина Віталія Козловського
Фото хрестин сина Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

 

"Хрестили нашого синочка Оскара. Один із найщасливіших днів у моєму житті. Коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожного моменту. Чотири покоління сім'ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую Богу, що даруєш таку можливість бути поряд", — поділився Козловський.

 

 

Хрестили синочка музиканта дружина ведучого Анатолія Анатолича та музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Юла розповіла, що для неї — честь стати хрещеною мамою сина співака.

"Бажаю нашому синочку мирного неба, спокійного життя, доброї долі та добрих людей поруч. Частка з'єднала наші батьківщини на всю життя, і я цьому безмежно рада. Окремо пишаюся Віталіком — який він турботливий тато. Говорять, Бог дає дитину і для дитини. Віталік дуже змінився. Такого, який він зараз, я не знала раніше — цінності змінили свій вектор! Всю церемонію не зводив очей із синочка, а після заспівав йому особливу пісню. Це було дуже зворушливо", — коментує хрещена Оскара.

Нагадаємо, світська левиця Перс Гілтон засвітила фото, як святкувала день народження. А раніше Козловський показав ніжну фотосесію із коханою. 

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Віталій Козловський
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