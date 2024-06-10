Четыре поколения собрались вместе — Козловский показал нежные фото из крестин сына

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией и крестскими родителями Оскара. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой, пиарщицей Юлией Бакуменко, окрестил сына Оскара. Исполнитель поделился кадрами таинства.

Фото Козловский показал в своем Instagram.

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Крещение состоялось в Михайловском Златоверхом монастыре еще в мае. Супруги только сейчас поделились радостной новостью.

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с семьей. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с семьей. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фото крестин сына Виталия Козловского. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский с супругой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фото крестин сына Виталия Козловского. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фото крестин сына Виталия Козловского. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Фото крестин сына Виталия Козловского. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Крестили нашего сыночка Оскара. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом самые родные люди и кайфуешь от каждого момента. Четыре поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Слава Богу, что даришь такую возможность быть рядом", — поделился Козловский.

Крестили сына музыканта супруга ведущего Анатолия Анатолича и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Юла рассказала, что для нее честь стать крестной мамой сына певца.

"Желаю нашему сыночку мирного неба, спокойной жизни, доброй судьбы и добрых людей рядом. Судьба соединила наши семьи на всю жизнь, и я этому безгранично рада. Отдельно горжусь Виталиком — какой он заботливый папа. Говорят, Бог дает ребенка и для ребенка. Виталик очень изменился. Такого, какой он сейчас, я не знала раньше — ценности изменили свой вектор! Всю церемонию не сводил глаз с сынишки, а после спел ему особую песню. Это было очень трогательно", — комментирует крестная Оскара.

Напомним, светская львица Перс Хилтон засветила фото, как праздновала день рождения. А раньше Козловский показал нежную фотосессию с любимой.