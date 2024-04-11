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Козловський похизувався ніжними фото з гламурною дружиною

11 квітня 2024 14:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Козловський похизувався ніжними фото із гламурною дружиною
Співак Віталій Козловський з дружиною. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співак Віталій Козловський показав дружину та їхню ніжну фотосесію. Знімки були зроблені, коли пара чекала на первістка.

Фото Козловський поділився у своїх соціальних мережах.

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Виконавець опублікував архівні кадри, які були зроблені, коли його кохана Юлія Бакуменко була на останніх місяцях вагітності. Подружжя позувало у різних образах. Козловський був одягнений у костюм, а Бакуменко приміряла гламурні сукні та прикраси.

 

"Моя! Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?" — звернувся до дружини артист.

Юлія Бакуменко відреагувала: "Наш найдорожчий чоловік і тато".

Минулого тижня стало відомо, що Віталій Козловський одружився зі своєю коханою Юлією Бакуменко та став батьком хлопчика на ім'я Оскар.

Раніше артист вже показував кадри з новонародженим сином та дружиною.

Нагадаємо, Віталій Козловський зізнався, чому подзвонив Ользі Сумській з передової. А раніше Віталій Козловський показав фотосесію з дружиною та сином.

Віталій Козловський
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