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Козловський з фронту анонсував вихід нової пісні

25 січня 2024 12:19
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Козловський з фронту анонсував вихід нової пісні
Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, поділився своїми творчими планами. Він анонсував вихід нової пісні, в якій буде рефлексія на події війни в Україні.

Артист розповів про плани в Instagram.

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Віталій Козловський випустить нову пісню про війну

Український артист Віталій Козловський розповів у соцмережах своїми планами на майбутнє. Він виклав світлину, на якій має пригнічений вигляд, і анонсував вихід нового треку. 

Козловський випустить трек зі своїми думками про сучасну воєнну ситуацію. Дату релізу артист не оголосив.

"700 день пекла у нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов по Батьківшини та до Людей, які роблять добро зростає. Дякую усім совісним! Дуже сумую за легкістю... І хоч зараз практично неможливо поєднати творчість із сьогоденням, всупереч усім перепетіям скоро вийде у світ відображення моїх думок...", — написав Козловський.

Сторіз Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
Сторіз Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Віталій Козловський практично від початку повномасштабного вторгення був мобілізований до Нацгвардії України і служив на Донецькому напрямку.

29 листопада минулого року він розповів в етері "Армія FM", що його перевели до іншого військового взводу і тепер він базується в Києві. 

Раніше Козловський в ЗСУ відзначив 20-річчя музичної кар'єри.

Також Козловський розповів, як допомагає ЗСУ.

війна
ЗСУ
Віталій Козловський
пісні
українські зірки

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