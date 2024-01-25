Козловський з фронту анонсував вихід нової пісні

Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, поділився своїми творчими планами. Він анонсував вихід нової пісні, в якій буде рефлексія на події війни в Україні.

Артист розповів про плани в Instagram.

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Український артист Віталій Козловський розповів у соцмережах своїми планами на майбутнє. Він виклав світлину, на якій має пригнічений вигляд, і анонсував вихід нового треку.

Козловський випустить трек зі своїми думками про сучасну воєнну ситуацію. Дату релізу артист не оголосив.

"700 день пекла у нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов по Батьківшини та до Людей, які роблять добро зростає. Дякую усім совісним! Дуже сумую за легкістю... І хоч зараз практично неможливо поєднати творчість із сьогоденням, всупереч усім перепетіям скоро вийде у світ відображення моїх думок...", — написав Козловський.

Сторіз Віталія Козловського. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Віталій Козловський практично від початку повномасштабного вторгення був мобілізований до Нацгвардії України і служив на Донецькому напрямку.

29 листопада минулого року він розповів в етері "Армія FM", що його перевели до іншого військового взводу і тепер він базується в Києві.

Раніше Козловський в ЗСУ відзначив 20-річчя музичної кар'єри.

Також Козловський розповів, як допомагає ЗСУ.