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Чотири служби безпеки, два санепідемлікарі — Клопотенко розповів, як готував для Зеленської

26 грудня 2023 16:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Клопотенко розповів, як готував для Олени Зеленської
Кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як разом з Оленою Зеленською розробляв нове шкільне меню. Кожну страву ретельно перевіряли спеціальні служби.

Клопотенко розповів про це у YouTube-проєкті ТСН "Наодинці".

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Їжу на експертизу брали два санепідемлікарі. Окрім них були також присутні чотири служби безпеки.

"Для Олени Зеленської я готував, лише коли ми дегустували шкільне меню. Бо навіть коли готуєш шкільне меню, приходять чотири служби безпеки, два санепідемлікарі з Держспоживслужби, беруть мазки...Ти не можеш просто людей погодувати", — розповів шеф-кухар.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей процес ще більше ускладнився. Раніше їжу ретельно перевіряли, а нині взагалі не приймають.

 

"Зараз під час повномасштабного вторгнення я навіть подарунок не зміг передати. Не приймають. Баночку варення, яка в мене вісім років стоїть, бо остання банка варення із моєї партії, я їй подарував. Вони сказали, що не передадуть, бо не можна. Вдруг там якась отрута чи ще щось. Такі правила", — розповів Клопотенко.

Хоч Євген не часто спілкується з Оленою, але вважає її чудовою людиною.

"Я з нею особисто знайомий. Вона прекрасна, світла людина. Ми з нею не сидимо, не товаришуємо, в клуби не ходимо, комендантську не порушуємо, не переписуємося на постійній основі. Такого немає. Ми просто бачимося постійно на форумах. Протягом 5-7 хвилин у нас коротка розмова відбувається. Вона прекрасно мене у всьому підтримує, я постійно з нею обіймаюся. І це така дивна річ, коли підходиш до першої леді, обіймаєшся", — повідомив Євген.

Нагадаємо, Олена Зеленська прибула на Генасамблею ООН в символічному костюмі від українського бренду.

Раніше зірковий кухар Володимир Ярославський розповів, чи планує стати новим "Холостяком".

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