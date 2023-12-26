Клопотенко рассказал, как готовил для Елены Зеленской

Повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как вместе с Еленой Зеленской разрабатывал новое школьное меню. Каждое блюдо тщательно проверяли специальные службы.

Клопотенко рассказал об этом в YouTube-проекте ТСН "Наедине".

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Еду на экспертизу брали два санэпидемврача. Кроме них присутствовали также четыре службы безопасности.

"Для Елены Зеленской я готовил, только когда мы дегустировали школьное меню. Ведь даже когда готовишь школьное меню, приходят четыре службы безопасности, два санэпидемврача, берут мазки...Ты не можешь просто людей покормить", — рассказал шеф-повар.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину этот процесс еще больше усложнился. Раньше еду тщательно проверяли, а сейчас вообще не принимают.

"Сейчас во время полномасштабного вторжения я даже подарок не смог передать. Не принимают. Баночку варенья, которая у меня восемь лет стоит, потому что последняя банка варенья из моей партии, я ей подарил. Они сказали, что не передадут, потому что нельзя. Вдруг там какой-то яд или еще что-то. Такие правила", — рассказал Клопотенко.

Хотя Евгений не часто общается с Еленой, но считает ее отличным человеком.

"Я с ней лично знаком. Она прекрасный, светлый человек. Мы с ней не сидим, не дружим, в клубы не ходим, комендантский час не нарушаем, не переписываемся на постоянной основе. Такого нет. Мы просто видимся постоянно на форумах. В течение 5-7 минут у нас короткий разговор происходит. Она прекрасно меня во всем поддерживает, я постоянно с ней обнимаюсь. И это такая странная вещь, когда подходишь к первой леди, обнимаешься", — сообщил Евгений.

Напомним, Елена Зеленская прибыла на Генассамблею ООН в символическом костюме украинского бренда.

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