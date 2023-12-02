Чверть мільйона лише на атракціони — колишній Мераї Кері шокував сумою витрат на дітей

Актор Нік Кенно з дітьми та їхньою мамою Еббі де Ла Роза . Фото: instagram.com/nickcannon/

Колишній чоловік Мераї Керрі Нік Кеннон зізнався, що щороку витрачає багато грошей, возячи всіх своїх дітей у Діснейленд. 43-річний актор розповів про що їздить до Діснейленду "принаймні раз на місяць" через усі дні народження та свята.

Про це пише Daily Mail.

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Актор пояснив, що досить часто відвідує тематичний парк. Крім квитків у парк розваг він також платить за супроводжуючого, номери в готелі та інші додаткові послуги.

"Я буквально буваю в Діснейленді принаймні раз на місяць, і, витрачаю 200 000 доларів на рік". Діснейленд уже дорогий, якщо ви зупиняєтеся в готелі", — сказав він, додав, що парк розваг за ці роки сильно змінився.

Загалом у Кеннона 12 дітей — вісім синів і чотири доньки, якийх він виховує з шістьма різними жінками.

З моделлю Аліссою Скотт Кеннон народив сина на ім’я Дзен, який помер у грудні 2021 року від пухлини мозку у віці п’яти місяців. У грудні 2022 року Скотт оголосила, що народила другу дитину від Кеннона: дівчинку на ім’я Хало Марі Кеннон.

Мерайя Керрі з колишнім чоловіком Ніком Кенноном та їхніми дітьми. Фото: FilmMagic

У Кеннона є двояйцеві близнюки, Монро і Мароккан, від колишньої дружини Мераї Кері, з якою він був одружений з 2008 по 2016 рік.

У нього також є двоє синів і одна дочка від Бріттані Белл.

Нік є батьком двох близнюків, а також 12-місячну дочку від Еббі де Ла Роза.

Кеннон також має сина від зірки серіалу "Продаючи захід сонця" Бре Тієсі.

Вн виховує 14-місячну доньку Онікс Айс з ЛаНішою Коул.

Лише минулого року Кеннон став батьком п’ятьох дітей.

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