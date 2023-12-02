Четверть миллиона только на аттракционы — бывший Мэрайи Кэри шокировал суммой расходов на детей

Актер Ник Кэнно с детьми и их мамой Эбби де Ла Роза. Фото: instagram.com/nickcannon/

Бывший муж Мэрайи Кэрри Ник Кэннон признался, что ежегодно тратит много денег, возя всех своих детей в Диснейленд. 43-летний актер рассказал о чем ездит в Диснейленд "по крайней мере, раз в месяц" из-за всех дней рождения и праздников.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер объяснил, что довольно часто посещает тематический парк. Помимо билетов в парк развлечений, он также платит за сопровождающего, номера в отеле и другие дополнительные услуги.

"Я буквально бываю в Диснейленде по крайней мере раз в месяц, и трачу 200 000 долларов в год. Диснейленд дорогой, если вы останавливаетесь в отеле", — сказал он, и добавил, что парк развлечений за эти годы сильно изменился.

Всего у Кэннона 12 детей — восемь сыновей и четыре дочери, которых он воспитывает з шестью женщинами.

С моделью Алиссой Скотт Кэннон родил сына по имени Дзен, который умер в декабре 2021 года от опухоли мозга в возрасте пяти месяцев. В декабре 2022 года Скотт объявила, что родила второго ребенка от Кэннона: девочку по имени Хало Мари Кэннон.

Мэрайя Кэрри с бывшим мужем Ником Кэнноном и их детьми. Фото: FilmMagic

У Кэннона есть близнецы, Монро и Мароккан, от бывшей супруги Мэрайи Кэри, на которой он был женат с 2008 по 2016 год.

У него также есть два сына и одна дочь от Бриттани Белл.

Ник является отцом двух близнецов, а также 12-месячной дочери от Эбби де Ла Роза.

Кэннон также имеет сына от звезды сериала "Продавая закат" Бре Тиеси.

Он воспитывает 14-месячную дочь Оникс Айс с Ланишей Коул.

Только в прошлом году Кэннон стал отцом пятерых детей.

Напомним, Пэрис Хилтон объявила о втором ребенке, которого назвала необычным именем.

Ранее Брэд Питт отреагировал на то, что сын назвал его засранцем.