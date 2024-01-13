Cтало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: T.Jackson/Backgrid

Ходять чутки, що співачка Тейлор Свіфт вирішила офіційно поєднати своє життя з одним чоловіком. Її хлопець Тревіс Келсі ймовірно планує зробити їй пропозицію наступного літа.

Про це пише видання Page Six.

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Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі ймовірно скоро заручаться

Інсайдер повідомив, що в команді співачки обговорюють новину — коханий Тейлор планує заручитися з нею влітку.

Також пліткують, немов Келсі хотів зробити це під час зимових канікул, але передумав, щоб "це здавалося швидким божевіллям".

На День Валентина він також не зробить пропозицію з цієї ж причини.

"Тейлор і Тревіс обговорили це, і створили план. Вони заручаться в липні на свою першу річницю", — заявив інсайдер.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: andrewspruill/instagram

Історія кохання Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Співачка вперше зустрілась з ним на Missouri Eras Tour, проте тоді не вдалося обмінятися номерами телефонів.

"Одразу після цього ми почали тусуватися. Ми фактично мали достатньо часу разом, про який ніхто не знав, за що я вдячна, тому що ми мали можливість пізнати одне одного", — поділилась Тейлор.

Співачка перебувала в стосунках з хлопцем задого до того, як вони вперше публічно були разом на грі Kansas City Chiefs у вересні.

"Я думаю, що деякі люди вирішили, що бачили наше перше побачення під час цієї гри? Ми ніколи не були б настільки психічними, щоб так важко почати перше побачення", — пояснила Тейлор.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі на Новий рік разом з друзями. Фото: chrispearson20/Instagram

Як відомо, артистка будує стосунки з Тревісом Келсі, який грає за команду "Канзас-Сіті Чіфс". Тейлор Свіфт вважає футбол чудовим видом спорту.

До Тревіса співачка була в стосунках з співаком Метті Гілі, проте їхнє кохання тривало лише кілька місяців.

Раніше Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус" .

Також Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі.