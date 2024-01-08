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Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус" — відео

8 січня 2024 16:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус" — відео
Тейлор Свіфт на премії "Золотий глобус". Фото: instagram.com/gettyentertainment
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

На премії "Золотий глобус", яка відбулася напередодні, не обійшлося і без непорозумінь. Співачка Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого заходу щодо неї. 

Про це пише Variety

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Спепелила поглядом

Напередодні голлівудські зірки зібралися в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз на гламурну 81-у щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус". 

Ведучим цього року став стендап-комік та актор Джо Кой, який вже встиг отримати купу критики через свої жарти на сцені премії. Його назвали "провалом "Золотого глобусу"" і зараз Коя "кенселять", тобто намагаються за допомогою хейту зіпсувати йому репутацію. 

 

Одним з таких невдалих жартів був у бік співачки, яка стала "Людиною 2023 року" Тейлор Свіфт.

 

Він стосувався відвідування дівчиною матчів свого бойфренда Тревіса Келсі — минулого року її неодноразово фотографували на іграх Національної футбольної ліги.

"Знаєте, в чому велика різниця між "Золотим глобусом" та NFL (ред: Національною футбольною лігою)? У нас на премії менше камер націлено на Тейлор Свіфт", — пожартував Джо.

 

І хоча у залі пролунав сміх, сама Тейлор спепелила ведучого поглядом, піджала губи і показово зробила ковток з келиху. 

Нагадаємо, Ніколас Кейдж відзначив 60-річчя виходом на червону доріжку з молодою дружиною. 

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