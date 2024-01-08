Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус" — відео

Тейлор Свіфт на премії "Золотий глобус". Фото: instagram.com/gettyentertainment

На премії "Золотий глобус", яка відбулася напередодні, не обійшлося і без непорозумінь. Співачка Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого заходу щодо неї.

Про це пише Variety.

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Спепелила поглядом

Напередодні голлівудські зірки зібралися в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз на гламурну 81-у щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус".

Ведучим цього року став стендап-комік та актор Джо Кой, який вже встиг отримати купу критики через свої жарти на сцені премії. Його назвали "провалом "Золотого глобусу"" і зараз Коя "кенселять", тобто намагаються за допомогою хейту зіпсувати йому репутацію.

Одним з таких невдалих жартів був у бік співачки, яка стала "Людиною 2023 року" Тейлор Свіфт.

Він стосувався відвідування дівчиною матчів свого бойфренда Тревіса Келсі — минулого року її неодноразово фотографували на іграх Національної футбольної ліги.

"Знаєте, в чому велика різниця між "Золотим глобусом" та NFL (ред: Національною футбольною лігою)? У нас на премії менше камер націлено на Тейлор Свіфт", — пожартував Джо.

Taylor Swift takes a sip of her drink after Jo Koy's joke about her at the #GoldenGlobes.



"The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift." pic.twitter.com/d2TDVcUGv5 — Variety (@Variety) January 8, 2024

І хоча у залі пролунав сміх, сама Тейлор спепелила ведучого поглядом, піджала губи і показово зробила ковток з келиху.

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