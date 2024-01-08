Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус" — відео
На премії "Золотий глобус", яка відбулася напередодні, не обійшлося і без непорозумінь. Співачка Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого заходу щодо неї.
Про це пише Variety.
Спепелила поглядом
Напередодні голлівудські зірки зібралися в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз на гламурну 81-у щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус".
Ведучим цього року став стендап-комік та актор Джо Кой, який вже встиг отримати купу критики через свої жарти на сцені премії. Його назвали "провалом "Золотого глобусу"" і зараз Коя "кенселять", тобто намагаються за допомогою хейту зіпсувати йому репутацію.
Одним з таких невдалих жартів був у бік співачки, яка стала "Людиною 2023 року" Тейлор Свіфт.
Він стосувався відвідування дівчиною матчів свого бойфренда Тревіса Келсі — минулого року її неодноразово фотографували на іграх Національної футбольної ліги.
"Знаєте, в чому велика різниця між "Золотим глобусом" та NFL (ред: Національною футбольною лігою)? У нас на премії менше камер націлено на Тейлор Свіфт", — пожартував Джо.
Taylor Swift takes a sip of her drink after Jo Koy's joke about her at the #GoldenGlobes.— Variety (@Variety) January 8, 2024
"The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift." pic.twitter.com/d2TDVcUGv5
І хоча у залі пролунав сміх, сама Тейлор спепелила ведучого поглядом, піджала губи і показово зробила ковток з келиху.
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