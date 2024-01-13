Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует обручиться со своим бойфрендом

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: T. Jackson/Backgrid

Ходят слухи, что певица Тейлор Свифт решила официально соединить свою жизнь с одним мужчиной. Ее парень Тревис Келси, вероятно, планирует сделать ей предложение следующим летом.

Об этом пишет издание Page Six.

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Инсайдер сообщил, что в команде певицы обсуждают новость — любимый Тейлор планирует обручиться с ней летом.

Также сплетничают, словно Келси хотел сделать это во время зимних каникул, но передумал, чтобы "это не казалось скорым безумием".

В День Валентина он также не сделает предложение по этой же причине.

"Тейлор и Тревис обсудили это, и создали план. Они обручатся в июле на свою первую годовщину", — заявил инсайдер.

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: andrewspruill/instagram

История любви Тейлор Свифт и Тревиса Келси

Певица впервые встретилась с ним на Missouri Eras Tour, но тогда не удалось обменяться номерами телефонов.

"Сразу после этого мы начали тусоваться. У нас фактически было достаточно времени вместе, о котором никто не знал, за что я благодарна, потому что у нас была возможность узнать друг друга" , — поделилась Тейлор.

Певица находилась в отношениях с мальчиком задолго до того, как они впервые публично были вместе на игре Kansas City Chiefs в сентябре.

"Я думаю, что некоторые люди решили, что видели наше первое свидание во время этой игры? Мы никогда не были бы настолько психами, чтобы так тяжело начать первое свидание", — объяснила Тейлор.

Тейлор Свифт и Тревис Келси на Новый год вместе с друзьями. Фото: chrispearson20/Instagram

Как известно, артистка строит отношения с Тревисом Келси, играющим за команду "Канзас-Сити Чифс". Тейлор Свифт считает футбол отличным видом спорта.

До Тревиса певица была в отношениях с певцом Мэтти Гили, однако их любовь длилась всего несколько месяцев.

Ранее Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего на премии "Золотой глобус".

Также Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли.