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Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі

1 січня 2024 09:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі за кількістю тижнів у чарті Billboard 200. Свіфт була 68 тижнів на вершині рейтингу з альбомом 1989, тоді як Елвіс — 67.

Про це пише Daily Mail.

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До ТОП-10 також увійшов альбом Свіфт Midnights 2022. Гурт The Beatles мають рекорд за кількістю тижнів у верхній частині чарту альбомів серед усіх виконавців, як сольних, так і гуртів, із загальною кількістю 132 тижні.

 

Тейлор побила рекорд за кількістю альбомів №1, випущених жінками, випустивши Speak Now (Taylor's Version) і 1989 (Taylor's Version), її тур Eras Tour став першим, який зібрав 1 мільярд доларів США, а її фільм Eras Tour забезпечив найвищий касовий збір серед концертних фільмів.

Замикають десятку найкращих альбомів: різдвяний альбом Майкла Бубле 2011 року, Pink Friday Нікі Мінаж, сезонний альбом Ната Кінга Коула, One Thing at a Time 2023 року Моргана Воллена, For All the Dogs Дрейка, Різдвяний альбом Мерайї Кері і Greatest Christmas Hits Pentatonix.

Альбом "1989" Тейлор Свіфт обігнав нову роботу Нікі Мінаж. Усі 13 повноформатних студійних альбомів і перезаписаних проектів Свіфт, починаючи з Fearless 2008 року, дебютували під номером один.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста.

Раніше Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time.

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