Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Співачка Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі за кількістю тижнів у чарті Billboard 200. Свіфт була 68 тижнів на вершині рейтингу з альбомом 1989, тоді як Елвіс — 67.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нове досягнення Тейлор Свіфт

До ТОП-10 також увійшов альбом Свіфт Midnights 2022. Гурт The Beatles мають рекорд за кількістю тижнів у верхній частині чарту альбомів серед усіх виконавців, як сольних, так і гуртів, із загальною кількістю 132 тижні.

Тейлор побила рекорд за кількістю альбомів №1, випущених жінками, випустивши Speak Now (Taylor's Version) і 1989 (Taylor's Version), її тур Eras Tour став першим, який зібрав 1 мільярд доларів США, а її фільм Eras Tour забезпечив найвищий касовий збір серед концертних фільмів.

Замикають десятку найкращих альбомів: різдвяний альбом Майкла Бубле 2011 року, Pink Friday Нікі Мінаж, сезонний альбом Ната Кінга Коула, One Thing at a Time 2023 року Моргана Воллена, For All the Dogs Дрейка, Різдвяний альбом Мерайї Кері і Greatest Christmas Hits Pentatonix.

Альбом "1989" Тейлор Свіфт обігнав нову роботу Нікі Мінаж. Усі 13 повноформатних студійних альбомів і перезаписаних проектів Свіфт, починаючи з Fearless 2008 року, дебютували під номером один.

