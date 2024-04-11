Дан Балан розповів про стосунки із Тіною Кароль — подробиці

Молдавський співак Дан Балан та Тіна Кароль. Фото: instagram.com/danbalan

Відомий молдавський співак Дан Балан вперше прокоментував стосунки із артисткою Тіною Кароль. На проекті "Голос країни" зірки постійно підігрівали чутки про їх роман.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

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Він спростував чутки про романтичні стосунки з Кароль та заявив про те, що вже два роки не спілкується із нею. Він гнівно звернувся до фан-клубу DanTina, автори якого постійно підігрівають чутки про їх роман із Тіною та зазначив про те, що їх діяльність немає ніякого сенсу.

Співак пояснив, що із Кароль його пов'язувала лише робота та спільні проєкти.

"Хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою сім'ю, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства", — заявив Балан.

Дан Балан прокоментував роман із Тіною Кароль. Фото: скриншот Telegram

Чутки про їх роман з'явились ще у далеко 2019 році, коли вони двох були суддями на шоу "Голос країни". Зірки фліртували один із одним на публіці і встигли записали спільний трек "Домой".

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