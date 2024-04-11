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Дан Балан вперше прокоментував чутки про роман із Тіною Кароль

11 квітня 2024 14:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дан Балан розповів про стосунки із Тіною Кароль — подробиці
Молдавський співак Дан Балан та Тіна Кароль. Фото: instagram.com/danbalan
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий молдавський співак Дан Балан вперше прокоментував стосунки із артисткою Тіною Кароль. На проекті "Голос країни" зірки постійно підігрівали чутки про їх роман.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

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Він спростував чутки про романтичні стосунки з Кароль та заявив про те, що вже два роки не спілкується із нею. Він гнівно звернувся до фан-клубу DanTina, автори якого постійно підігрівають чутки про їх роман із Тіною та зазначив про те, що їх діяльність немає ніякого сенсу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dan Balan (@danbalan)

Співак пояснив, що із Кароль його пов'язувала лише робота та спільні проєкти.

"Хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою сім'ю, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства", — заявив Балан.

Дан Балан вперше прокоментував чутки про роман із Тіною Кароль - фото 1
Дан Балан прокоментував роман із Тіною Кароль. Фото: скриншот Telegram

Чутки про їх роман з'явились ще у далеко 2019 році, коли вони двох були суддями на шоу "Голос країни". Зірки  фліртували один із одним на публіці і встигли записали спільний трек "Домой". 

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова закрутила новий роман з дуже заможним українцем. Також співачка Христина Соловій розповіла про свій перший інтим та зізналася, чи зустрічалася із одруженими чоловіками.

скандал
робота
Тіна Кароль
роман
Дан Балан
відносини
українські зірки

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