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Даша Квіткова закрутила новий роман з дуже заможним українцем — хто він

11 квітня 2024 00:24
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Даша Квіткова закрутила новий роман — хто він
Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram/kvittkova
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова закрутила новий роман. Вона ймовірно зустрічається з засновником Telegram-каналу "Труха" — Максимом Лавриненко.

Про це розповіли інсайдери блогеру Богдану Беспалову.

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Даша Квіткова зустрічається з Максимом Лавриненко

Українському блогеру Богдану Беспалову написав інсайдер, який бачив разом Дашу з Максимом в одному столичному ЖК. Ймовірно вони зустрічаються.

"Богдане, привіт. Маю для тебе інсайд: вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки жодним чином публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Зв'язки Максима можуть вивести Квіткову на зовсім інший рівень життя", — написав інсайдер Беспалову.

Втім, Квіткова нічого про стосунки не розповідає. Вона лише кілька разів говорила, що має достатньо уваги від чоловіків. 

Хто такий Максим Лавриненко

Він заснував  Telegram-канал "Труха", який за його словами приносить прибуток у розмірі 300-500 тисяч доларів на місяць.

Також відомо, що Максим навчався в ліцеї мистецтв на "хореографії" і майже 10 років відтанцював. Казав, що це було не його бажання, а батьків. Має освіту психолога.

Бізнесмен Максим Лавриненко і блогерка Даша Квіткова. Фото: скріншот випуску Богдана Беспалова
Бізнесмен Максим Лавриненко і блогерка Даша Квіткова. Фото: скріншот випуску Богдана Беспалова

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова розповіла про холодні стосунки з колишнім чоловіком. Також дівчина шокувала зізнанням, чому б ніколи не пішла на побачення з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

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