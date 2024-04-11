Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль.

Молдавский певец Дан Балан и Тина Кароль. Фото: instagram.com/danbalan

Известный молдавский певец Дан Балан впервые прокомментировал отношения с артисткой Тиной Кароль. На проекте "Голос страны" звезды постоянно подогревали слухи об их романе.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Он опроверг слухи о романтических отношениях с Кароль и заявил, что уже два года с ней не общается. Он гневно обратился к фан-клубу DanTina, авторы которого постоянно подогревают слухи об их романе с Тиной и отметил о том, что в их деятельность нет никакого смысла.

Певец объяснил, что с Кароль его связывала только работа и совместные проекты.

"Хочу обратиться к группе DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества", — заявил Балан.

Дан Балан прокомментировал роман с Тиной Кароль. Фото: скриншот Telegram

Слухи об их романе появились еще в далеком 2019 году, когда они вдвоем были судьями на шоу "Голос країни". Звезды флиртовали друг с другом на публике и успели записать общий трек "Домой".

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