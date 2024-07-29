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Данилко вперше зізнався, чому досі не переклав свої пісні українською

29 липня 2024 17:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Данилко прокоментував свій російськомовний репертуар — відео
Український виконавець та шоумен Андрій Данилко. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український артист Андрій Данилко, якого мільйони по всьому світу знають за сценічним образом Вєрки Сердючки після виступу на відомому фестивалі Laima Rendzezvous Jurmala дав відверте інтерв'ю. Артист вперше прокоментував свій російськомовний репертуар, який нині обурює багатьох українців.

Інтерв'ю було опубліковане на YouTube.

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Багатьох українців обурює той факт, що співак досі не переклав свої хіти на з російської на українську мову. Артист зазначив, що російська мова для нього є лише засобом комунікації. Данилко виступає проти того, щоб мовою спілкування спекулювали у політичних цілях. 

"Якби не російська мова, як би я міг розмовляти із Лаймою Вайкуле. Вона не знає української, а я не знаю латиської. У мене є своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: "А може, агресор розмовляє російською?". Мова дана для комунікації. Пісні здебільшого написані мною. Я сам з Полтави, там суржик, я навіть колись цього соромився. І зараз кажу, що це особливість нашої області. Чому я маю себе ламати? Я наголошую, що мова дана для того, щоб ми розуміли один одного. А її використовують у політичних цілях", — пояснив музикант.

Артист зазначив, що не планує перекладати свої пісні та порадив тим, кого дратує його позиція — не приходити на виступи. Він розуміє, що українці нині дуже знервовані через постійні обстріли та блекаути, однак він не збирається робити те, що його примушують.

"Я можу в очах інших не мати рації. Кажуть, що це тригерить. Я розумію, що складний час, люди дуже складно живуть. Психіка порушена, всі дуже роздратовані. І тоді напевно, не приходьте на ці концерти. Спеціально перекладати те, що не перекладається, то вже буде не те. Коли мене ще примушують… Це вроджене почуття протиріччя. Не потрібно мене змушувати. Мова – це поступово, це еволюція. Має пройти час. Новому поколінню, гадаю, буде легше", — додав він.

Нагадаємо, співак ALEKSEEV наголосив на тому, що треба більше розповідати про важливість допомоги Україні. А також на фестивалі Україну підтримав британський гурт Londonbeat.

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