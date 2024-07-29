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Данилко впервые признался, почему до сих пор не перевел свои песни на украинский язык

29 июля 2024 17:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Данилко прокомментировал свой русскоязычный репертуар — видео
Украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский артист Андрей Данилко, которого миллионы по всему миру знают по сценическому образу Верки Сердючки, после выступления на известном фестивале Laima Rendzezvous Jurmala дал откровенное интервью. Артист впервые прокомментировал свой русскоязычный репертуар, который ныне возмущает многих украинцев.

Интервью было опубликовано на YouTube.

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Многих украинцев возмущает тот факт, что певец до сих пор не перевел свои хиты на русский на украинский язык. Артист отметил, что русский язык для него является лишь средством коммуникации. Данилко выступает против того, чтобы на языке общения спекулировали в политических целях.

"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой Вайкуле. Она не знает украинского, а я не знаю латышского. У меня есть свое отношение к этому. Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?". Язык дан для коммуникации. Песни в основном написаны мной. Я сам из Полтавы, там суржик, я даже когда-то этого стеснялся. И сейчас говорю, что это особенность нашей области. Почему я должен себя ломать? Я подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политических целях", — объяснил музыкант.

Артист отметил, что не планирует переводить свои песни и посоветовал тем, кого раздражает его позиция — не приходить на выступления. Он понимает, что украинцы сейчас очень нервные из-за постоянных обстрелов и блекаутов, однако он не собирается делать то, что его принуждают.

"Я могу в глазах других быть не прав. Говорят, что это тригерит. Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И тогда наверное, не приходите на эти концерты. Специально переводить то, что не переводится, то уже будет не то. Когда меня еще заставляют... Это врожденное чувство противоречия. Не нужно меня заставлять. Язык — это постепенно, это эволюция. Должно пройти время. Новому поколению, думаю, будет легче", — добавил он.

Напомним, певец ALEKSEEV отметил, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине. А также на фестивале Украину поддержала британская группа Londonbeat.

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