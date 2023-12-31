Дантес підбив підсумки 2023 року

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes

Знаменитості продовжують підбивати підсумки 2023 року. Не виключенням став і шоумен Володимир Дантес, для якого попередні 365 днів вийшли доволі продуктивними.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

Читайте також:

Підсумки 2023 року від Дантеса

Найголовніше, що зробив Володимир, на його думку, це зібрав разом з шанувальниками та небайдужими понад 25 млн гривень, які пішли на ЗСУ. Дантес побажав всім наступного року мати сили, віру та можливості подвоїти цю суму.

Також Володимир підсумував, що йому вдалось в кар'єрному розвитку. Він випустив альбом, успішні хіти, став артистом року за версією однієї з музичних премій і поїхав в перший тур Україною. В додачу були благодійний тур "Пожеж"а з блогером Олексієм Дурнєвим, сольні проєкти, вистава "Моя єврейська душа" та залученість в телепроєкті "Я люблю Україну". В останньому він є ведучим разом з Ксенією Мішиною та Юрієм Ткачем.

"Це все допомагає не зʼїхати з глузду, щоб працювати і допомагати ще краще. Ще важливе нагадування — без гуртування всередині, нас легко розколоти і перемогти. Обʼєднуємось, любимо один одного, зрадників кенселемо (скасовуємо. — Ред.), перемагаємо", — написав Дантес.

Окремо Володимир подякував своїй дівчині, бізнесвумен Даші Кацуріній.

"Вона з малими повернулась до України і це дає мені ще більше сил і віри в найкраще", — підсумував Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дизайнер Андре Тан підбив підсумки 2023 року. Також ми розповідали, що Дантес емоційно звернувся до українців, які зараз за кордоном.